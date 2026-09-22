[SC인터뷰] "전국민 현빈 눈치 봤지만"…'스캔들' 지창욱, 손예진 호흡→혹평까지 다 밝혔다(종합)

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 데뷔 이래 가장 파격적인 변신에 나선 배우 지창욱(39)이 자신만의 연기 소신을 밝혔다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들'(이승영·안혜승 극본, 정지우 연출)에서 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원을 연기한 지창욱이 22일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '스캔들'로 컴백한 소회부터 작품에 쏟은 열정을 털어놨다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인과 조선 최고의 연애꾼이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인의 이야기를 그린 작품이다. 프랑스 작가 피에르 쇼데를로 드 라클로의 1782년 소설 '위험한 관계'를 조선시대로 옮겨온 작품이자, 2003년 개봉한 영화 '스캔들 - 조선남녀상열지사'(이재용 감독)를 리메이크한 시리즈다.

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특히 '스캔들'을 통해 첫 치정극에 도전한 지창욱의 파격 변신이 눈길을 끈다. 출중한 외모와 명망 높은 가문, 왕의 인정을 받은 뛰어난 글솜씨까지 두루 갖춘 인재지만 입신양명보다 쾌락과 재미를 좇으며 살아가는, 조씨부인(손예진)의 사촌 조원으로 열연을 펼친 지창욱은 사촌 누이 조씨부인의 제안을 받고 오래 염원해 온 것을 얻기 위해 위험한 내기에 뛰어드는 인물로 조원의 복잡한 내면과 욕망을 그려냈다. 원작 영화에서는 배용준이 연기했던 캐릭터로, 배용준의 조원과 다른 매력을 선사했다.

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이날 지창욱은 "개인적으로는 내 작품이지만 '스캔들'을 잘 봤다. 꼭 한 번 해보고 싶었던 역할 중 하나였다. 워낙 예전에 만들어지고 여러 작품으로 만들어져서 고민도 하고 걱정도 했는데, 조원이라는 캐릭터를 한번 꼭 해보고 싶다는 생각으로 도전하게 됐다. 조원은 복합적인 인물이다. 그래서 나도 '스캔들'의 첫 시작이 '두 여자를 사랑하는 남자'였다. 복합적인 어떤 인물이라서 해볼만 한 가치가 있다고 스스로 판단했다. 물론 원작도, 리메이크 된 작품도 많고 그 작품에 출연한 훌륭한 배우, 선배들이 많다. 비교를 당하는 것은 어쩔 수 없다고 생각을 했다. 그럼에도 정지우 감독만의, 지창욱만의 캐릭터를 만들면 되지 않을까 생각했다"며 "이 작품이 만약 영화로 리메이크 됐다면 조금 더 주저했을 수 있다. '시리즈라서 다르게 만들 수 있지 않을까?'란 마음에 용기가 생겼고 정지우 감독에 대한 믿음도 있었다. 정지우 감독이라면 세 인물의 관계나 심리를 뻔하지 않게, 좀 더 색다르게 잘 만들 수 있을 것이란 기대도 있었다"고 전했다.

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영화 '스캔들'의 배용준과 비교에 덤덤하게 받아들인 지창욱이었다. 그는 "비교는 어쩔 수 없는 부분이었다. 너무 같은 역할이지 않나? 배우가 되는 순간부터 누군가와 비교를 당하는 것을 숙명이라고 생각하고 있다. 사실 누구보다 낫다고 평가하는 것 자체가 내겐 큰 의미가 없는 것 같다. 나만의 조원을 성의 있게 표현하지 않았나 싶다. 나만의 조원은 시리즈가 되면서 서사가 생겼고 더 복잡한 인물로 표현됐다. 인물 자체가 명확하지 않는 캐릭터다. 그런데 거기에서 오는 매력이 있는 것 같다. 현실 속 사람과 닮아 있는 것 같기도 하다"고 캐릭터에 대한 애정을 밝혔다.

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이어 "나도 처음 겪어본 경험인데, 이 작품은 내가 현장에서 생각했던 것과 본편을 보면서 생각이 달라졌다. 촬영 중에 조원의 마음을 많이 찾아보려고 노력했는데, 순간순간 드는 감정과 뒤돌아 든 감정이 실제로 달랐다. 연기를 할 때 정답을 두고 연기를 하지 않는 편인데, 장면마다 미션을 깨는 것 같기도 했다. 그걸 다시 보니까 또 새로운 마음이 들기도 하더라. 이런 경험이 처음이기도 했다. 시청자처럼 해석의 여지도 많은 작품이다. 마음을 한 마디로 표현하기 굉장히 힘든 작품이지 않나 싶었다"고 곱씹었다.

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작품을 둘러싼 혹평도 겸허하게 받아들였다. 지창욱은 "솔직히 너무 아쉽다. 내 작품이 혹평을 받는다는 게 사실 굉장히 슬프면서 안타깝지 않나? 혹평까지 즐길 수 없다. 그래도 어느 정도 예상했던 부분이다. 호평만 있을 수 있는 작품이었지만 해볼 만한 작품이었다고 생각했다. 그렇게 시도를 했고 스스로는 너무 좋았다 생각하고 있다. 혹평만 있는 작품이라도 틀린 선택은 아니었다고 여기고 있다. 순위는 내가 어떻게 할 수 없는 부분이다. 나는 개인적으로는 부끄럽지 않은 작품이 된 것 같다"며 "배우가 작품을 할 때 호평만 받을 수는 없고 안 되는 작품도 분명히 있다. 다만 나는 역할 자체가 굉장히 매력적이고 선택하기 쉽지 않은 역할이었다는 부분에 만족한다. 지금 이 나이에 역할을 시도해보고 도전해 본다는 것은 감사하기도 하고 큰 의미가 있는 것 같다"고 털어놨다.

선배 손예진과 호흡에 대해서도 "다들 '전국민 현빈 선배 눈치 보기'라는데 나는 눈치를 전혀 보지 않았다. 나는 그저 조씨부인을 사랑한 죄밖에 없다"고 웃었다. 그는 "손예진 선배와 작업을 한다는 것 자체가 약간의 긴장감이 있었다. 예진 선배와 대립각이 잘 살아야 이 작품이 맛있게 만들어 질 것 같았다. 예진 선배에게 지지않기 위해 준비를 예민하게 했다. 현장에서도 예진 선배와는 나나와 조금 다르게 있었다. 한 마디로 숨막히는 현장이었다. 조씨부인과 만나는 장면은 정말 테이크도 엄청 길었다. 정지우 감독 자체가 롱테이크를 좋아하는데, 한 번은 너무 힘들더라. '왜 이렇게 힘들지?' 싶을 정도로 너무 지치고 힘들어서 봤더니 예진 선배와 찍은 테이크가 10분이 넘어가더라. 이게 힘들 수밖에 없구나 싶었다. 기싸움과 줄다리기가 밀도가 있구나 싶었고 앞으로 선배들고 촬영에 더 긴장하고 준비를 해야 할 것 같았다"고 밝혔다.

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나나와 만남 역시 "내가 나나에게 조언을 하기 보다는 동료로서 용기와 힘을 낼 수 있게끔 도와주려고 했다. 그건 예진 선배도 마찬가지고 정지우 감독도 마찬가지였다. 파트너로서 현장에서 만나 어떻게 하면 내가 상대에게 영감을 줄 수 있을지 굉장히 고민을 많이 하는 편이다. 현장에서 조금이라도 편할 수 있도록 분위기를 만들어 주는 것도 그 일환이다"며 "나나는 정말 동물적인 감각을 가진 친구였다. 나나의 연기가 정말 신기하다. 엄청 본질적인 부분을 탐구하고 보여주고 싶어하는 배우다. 나나는 본질적인, 진짜를 찾고 있었고 그걸 찾기 위해 부단히 노력했고 괴로워했던 것 같다"고 떠올렸다.

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파격적인 노출 수위를 소화한 지창욱은 "팬들이 놀라지 않을지 고민은 없다. 작품을 선택할 때 그런 부분이 영향을 미치지 않는다. 노출 장면은 '멋지다' '멋지지 않다' 혹은 '좋다' '나쁘다'로 판단할 장면은 아닌 것 같다. 노출을 위해 멋지게 보이려고 준비를 했다면 이 작품은 실패했을 것이다. 이 작품과 조원 캐릭터는 노출의 비주얼이 중요하지 않았다. 정지우 감독도 노출의 비주얼이 목표가 아니었던 것 같았다. 이 작품의 의도가 사람의 몸 자체가 중요하지 않았고 노출이 있다고 해서 특별히 체형을 만들고 운동을 더 해서 내 몸을 깎아내듯 만드는 작업은 하지 않았다. 노출 신에서 몸이 좋았다면 이 작품의 톤과 맞았을까 싶다"고 자신만의 소신을 밝혔다.

조선 최고의 난봉꾼을 연기한 것에 대해서도 "나름 재미있었다. 작품 안에서 '나는 난봉꾼 눈빛을 해야지' '여심을 홀리는 태도를 표현해야지' 하진 않았다. 그저 상황에 집중하려고 했다. 난봉꾼에 초점을 맞추거나 그걸 캐릭터로 표현하지 않으려고 했다. 다만 '사랑꾼'은 탐이 나는 수식어다. 그게 지금 '스캔들'을 홍보하기엔 적합한 수식어인 것 같다"며 "실제 연애 스타일은 밀당을 잘 못 한다. 조원 같진 않다. 지금 세상에서 조원처럼 했다면 이미 은퇴했을 것 같다"고 너스레를 떨었다.

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과감한 베드신에 대해서도 "베드신은 배우에게도 긴장되고 예민할 수밖에 없는 작업이다. 이런 베드신은 처음 찍어봤지만, 묘한 감정이 들었다. 엄청 긴장했다는 말을 하기도 적합하지 않고 긴장을 안 했다는 것도 맞지 않다. 미묘한 감정이 생겼다. 카메라 앞에서는 연출자와 표현해야 하는 수위와 동선, 의도를 최대한 잘 살리기 위해 노력했다. 나나와도 베드신을 위해 뭔가를 하기 보다도 이 작품을 같이 하면서 쌓인 유대감이 그 신을 완성하는데 도움이 됐다. 베드신은 최대한 뒤로 미뤄 촬영했는데 그동안 같이 호흡을 맞추면서 서로 편해지고 유대감을 쌓아 놨던 감정이 많이 도움이 됐다"고 덧붙였다.

'스캔들'은 손예진, 지창욱, 나나가 출연했고 '협상의 기술'의 이승영 작가와 '썸바디'의 안혜송 작가가 극본을, '은교' '유열의 음악앨범' '썸바디'의 정지우 감독이 연출을 맡았다. 지난 18일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com