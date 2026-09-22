K게임, TGS 2026서 글로벌 시장 두드렸다…콘진원 15개사 참가 지원

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문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'를 통해 국내 중소 게임사들의 일본 및 글로벌 시장 진출을 지원했다.

콘진원은 지난 17일부터 20일까지 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열린 TGS 2026에 한국공동관을 운영하고 국내 게임기업 15개사의 B2B·B2C 비즈니스를 지원했다고 22일 밝혔다.

올해 30주년을 맞은 TGS에는 전 세계 1138개사가 참가했다. 한국공동관에는 뉴코어, 나누컴퍼니, 드림크래프트, 룸톤, 메이플라이, 반지하게임즈, 선시안, 아름게임즈, 엔데브게임즈, 투핸즈인터렉티브, 팀타파스, 팀호레이, 페퍼스톤즈, 픽셀리안, 하이퍼센트 등이 참여했다. 참가사들은 PC와 콘솔, 모바일 등 다양한 플랫폼의 게임을 현지 이용자와 업계 관계자들에게 선보이며 일본을 비롯한 글로벌 시장 진출을 위한 비즈니스 활동을 펼쳤다.

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실제 성과로 이어진 사례도 나왔다. 아름게임즈는 TGS 한국공동관을 통해 튀르키예 게임 퍼블리셔와 퍼블리싱 계약을 체결했다. 일부 참가 기업의 게임은 글로벌 PC 게임 유통 플랫폼 스팀에서 위시리스트 등록이 늘고 모바일 다운로드가 증가하는 등 현지 전시를 통한 이용자 접점 확대 효과도 거뒀다.

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콘진원은 TGS 개막에 앞서 지난 15~16일 일본 도쿄에서 '해외 현지 이용자 평가(FGT)'도 진행했다. 국내 16개 게임사를 대상으로 일본 현지 게이머들이 직접 게임을 플레이하고 조작 편의성, 텍스트 표현, 콘텐츠 몰입도 등에 대한 의견을 제시하는 방식으로 총 967건의 평가가 이뤄졌다.

이번 FGT는 지난 8월 독일 게임스컴에 이어 올해 두 번째 오프라인 현장 테스트다. 콘진원은 연내 온라인 FGT를 한 차례 더 진행해 오프라인 현장 반응과 온라인 이용자 데이터를 종합, 국내 게임의 현지화 수준을 점검할 계획이다.

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TGS에서 한국공동관이 단순히 국내 게임을 소개하는 전시 공간을 넘어 현지 이용자 반응을 확인하고 해외 퍼블리셔와의 계약 기회를 만드는 창구로 활용됐다는 점도 눈에 띈다. 특히 해외 전시회에 독자적으로 참가하기 어려운 중소 게임사들에게 현지 이용자와 퍼블리셔를 직접 만날 수 있는 접점을 제공했다는 의미가 있다.

김성준 콘진원 게임신기술본부장은 "이번 도쿄게임쇼를 통해 K게임의 우수한 경쟁력과 글로벌 시장에서의 높은 성장 가능성을 다시 한번 확인했다"며 "국내 우수 게임사들이 해외 시장에 성공적으로 안착하고 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

콘진원은 오는 10월 브라질게임쇼(BGS)와 태국 게임스컴 아시아 등 하반기 주요 해외 게임 전시회에도 한국공동관을 운영하며 국내 게임사들의 해외 시장 진출을 지원할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com