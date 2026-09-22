베리굿 조현, 민망 부위 '볼록' 논란에 뒤늦은 심경 "이상한 그림자 생겨 속상"

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸그룹 베리굿 출신 배우 신지원(활동명 조현)이 최근 불거진 무대의상 논란에 대해 뒤늦게 심경을 털어놨다.

신지원은 22일 자신의 SNS 계정을 통해 무대인사 당시 사진과 함께 장문의 글을 게재했다.

그는 "뒤늦게 읽게 된 기사들"이라며 운을 뗀 뒤, "올라온 기사들을 보고 많이 속상했다. 저도 보면서 '저게 뭐지, 띠용…' 했다"라며 당혹스러웠던 심경을 솔직히 밝혔다.

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이어 "조명 없을 땐 보이지 않았던 그림자인데, 왜 저 어두운 곳에서 이상한(?) 그림자가 생겼을까 의문"이라며 "상의 체형이 이상한가, 속상할 뿐"이라고 당시 상황을 해명했다. 무대 조명과 의상 재질, 명암 탓에 의도치 않은 착시 그림자가 연출되며 생긴 오해라는 설명이다.

그러면서도 신지원은 "그래도 저희 '카를로비바리'는 잘못 없어요. 많이 사랑해주세요"라고 덧붙이며 주연을 맡은 작품에 대한 애정을 당부하는 의연한 태도를 보였다.

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앞서 신지원은 영화 '카를로비바리' 무대인사에 참석했을 당시 착용한 버건디 컬러 원피스의 음영 표현으로 인해 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 뜻하지 않은 민망한 착시 논란에 휩싸인 바 있다. 이에 신지원이 직접 '조명으로 인한 그림자 해프닝'임을 밝히며 상황을 정면으로 수습했다.

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한편, 그룹 베리굿 출신인 신지원은 배우로 전향해 스크린과 브라운관을 넘나들며 활발한 연기 활동을 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com