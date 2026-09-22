태어나보니 아빠 이민우 판박이...♥이아미 품에 안긴 7개월 둘째 딸 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 신화 멤버 이민우의 아내 이아미가 두 딸의 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 21일 이아미는 SNS에 "어느새 많이 큰 막내딸. 이번 주도 고생 많았어요~♡"라며 "내일은 어떤 하루를 지내볼까?"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 엄마 품에 안겨 있는 둘째 딸의 모습이 담겼다. 특히 이민우를 쏙 빼닮은 듯한 외모가 눈길을 끌었다.

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이를 본 팬들은 "벌써 많이 컸네요" "민우 오빠 많이 닮았네요" "원래 딸은 아빠 쪽으로 많이 닮은 건 인정"이라며 감탄했다.

이민우는 지난해 12세 연하 재일교포 3세 이아미와 혼인신고를 했으며, 같은 해 12월 둘째 딸을 얻었다.

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이아미는 딸을 둔 싱글맘이었으며, 두 사람은 지난 3월 결혼식을 올렸다. 첫째 딸은 친양자 입양을 통해 이민우의 법적 자녀가 됐다.

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한편 2019년 강제추행 혐의로 경찰 수사를 받은 이민우는 당시 방송작가 A씨가 "검찰 내부에 인맥이 있어 무혐의 처분을 받도록 도와주겠다"며 돈을 요구한 사건과 관련해 손해배상 소송을 제기했다.

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이에 지난 19일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의15부(부장판사 박정기)는 지난 7월 이민우가 A씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내리고, A씨에게 24억5559만원을 배상하라고 명령했다. 이는 앞서 확정된 형사재판에서 인정된 사기 피해액과 같은 금액이다.

shyun@sportschosun.com