'김다현 저격 사과' 심수봉, 건강문제였나…"부축받으며 무대"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 심수봉이 후배 가수 김다현을 공개저격한 것에 대해 사과한 가운데 건강이상설이 제기됐다.

21일 유튜브 채널 '락 뮤직' 채널을 통해 전북 진안군에서 20일 열렸던 '제10회 진안고원 트로트 페스티벌' 심수봉 무대 풀영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 심수봉은 스태프의 부축을 받으며 무대에 올랐다. 계단을 내려올 때는 불안정한 걸음걸이를 보였고, 무대 중에도 목 부위를 짚거나 허리가 불편한 듯 몸을 숙이는 모습을 보였다.

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불안한 건 몸 상태 뿐 아니었다. 음정과 박자가 흔들렸고, 특유의 성량도 제대로 보여주지 못했다.

네티즌들은 '혼자 걸어나오지도 못하다니' '건강부터 챙기셔야 할 것 같다' '컨디션이 아주 안좋았던 것 같다'는 등 우려의 목소리를 냈다.

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실제 심수봉은 미소포니아 증후군을 앓고 있다. 미소포니아 증후군은 소리의 크기와 상관없이 특정 주파수나 상황 속의 소리에 대해 강한 혐오감, 분노, 불안 등의 부정적인 감정을 느끼는 상태를 의미한다. 단순한 예민함을 넘어 특정 소리를 유발하는 상황 자체를 회피하게 만드는 특징이 있다.

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심수봉은 6월 한 방송에서 "센 소리가 난다든지 큰 소리가 나는 경우에 쓰러진다. 혹시나 해서 귀마개를 항상 하고 다닌다"고 털어놓기도 했다.

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앞서 심수봉은 김다현의 공연 후 무대에 올라 "앞에 노래 부른 여자. 지금 내 머리를 어지럽게 만들었다. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모른다. 내 앞에 저 선수 내보내지 말아달라. 노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해보고 찾아오신 분들을 위로해 주는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다"라고 말해 '어른답지 못하다'는 비난을 받았다.

이에 심수봉은 공식 사과문을 발표했고, 김다현은 21일 자신의 계정에 "심수봉 선생님과 직접 통화도 했고 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따뜻한 위로도 해주셨습니다. 팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨죠. 저는 마음 잘 추스를테니 걱정마시고 우리 밝은 모습으로 만나요. 감사합니다"라고 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com