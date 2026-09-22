'카트라이더 러쉬플러스', K팝 그룹 알파드라이브원과 컬래버레이션

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넥슨이 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 K-POP 그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1)을 만난 컬래버레이션 콘텐츠를 선보인다.

넥슨은 22일 '카트라이더 러쉬플러스'와 알파드라이브원의 컬래버레이션 업데이트를 실시한다고 밝혔다. 이번 업데이트에서는 알파드라이브원의 곡 'FORMULA' 무대에서 영감을 받은 레전드 스피드 카트 '포뮬러 카트'를 비롯해 핸들 디자인의 'ALD1 응원봉' 플라잉 펫이 추가된다. 멤버들의 개성을 담은 오라와 스키드, 코스튬 등 다양한 컬래버 아이템도 함께 선보인다.

특히 '카트라이더 러쉬플러스'에서 처음으로 실존 인물 사진을 활용한 멤버별 프로필 사진과 사인 스티커, 번호판, ALD1 소원석, 건전지 등으로 구성된 'ALD1 패키지'도 출시한다. 컬래버레이션을 기념한 이벤트도 진행한다. 10월 18일까지 일일 접속과 주행, 랭킹전 승리 등 미션을 수행해 얻은 조각으로 'ALD1 헤어(영구)', 'ALD1 코스튬(영구)' 등을 교환할 수 있으며, 3일 누적 접속 이용자에게는 'ALD1 고글(영구)'을 지급한다. 9월 28일까지는 K코인으로 'ALD1 소원석'을 구매할 수 있는 이벤트도 열린다.

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10월 20일까지 멀티 대전에 5회 참여할 때마다 경품 응모권을 제공한다. 멤버별 친필 사인 폴라로이드와 'ALD1 포토카드 세트(다오 버전)', '에어팟 맥스2' 등이 경품으로 마련됐다. '포뮬러 카트'와 'ALD1 응원봉' 플라잉 펫을 착용하고 대전에 참여하면 매일 추가 응모권을 받을 수 있다.

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11월 11일까지는 알파드라이브원 멤버 7인의 'ALD1 패키지'를 모두 획득한 뒤 공식 홈페이지에서 교환을 완료한 이용자 가운데 선착순 2000명에게 'ALD1 포토카드 세트(직장인 버전)'를 제공한다.

이번 컬래버레이션에는 알파드라이브원 멤버들이 직접 아이템 기획과 디자인에 참여했다. 넥슨은 지난 8일과 21일 공개한 웹 예능을 통해 멤버들의 아이템 제작 과정과 게임 내 구현 모습을 공개했으며, 마지막 콘텐츠는 10월 공개할 예정이다.

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추석을 겨냥한 별도 이벤트도 마련했다. 10월 5일까지 누적 접속일에 따라 최대 150개의 건전지를 지급하고, 24~26일에는 친구와 함께 랭킹전을 3회 주행하면 시즌 상자 열쇠를 제공한다. 같은 기간 오후 8~9시 랭킹전 참여 시 추가 점수 버프도 적용된다. 9월 24~27일에는 러쉬팜 수확 경험치와 수확량, 레스토랑 코인 수익이 각각 50% 증가한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com