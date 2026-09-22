'디겜폭: LAST STAGE', 지스타서 첫 체험…웹젠, 2027년 출시 목표

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웹젠의 신작 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE(이하 디겜폭: LAST STAGE)'가 오는 11월 부산에서 열리는 지스타에서 처음으로 이용자들에게 공개된다.

'디겜폭: LAST STAGE'는 웹젠의 자회사 웹젠크레빅스가 네이버웹툰 인기 작품 '디펜스 게임의 폭군이 되었다' IP를 기반으로 개발 중인 지휘 전략 RPG다. 웹젠은 2027년 출시를 목표로 개발을 진행하고 있다.

게임은 원작의 세계관을 바탕으로 하면서 소설과 웹툰에서 다루지 않았던 이야기를 확장해 선보인다. 주요 등장인물들의 새로운 에피소드와 캐릭터 간 관계 등을 게임만의 방식으로 풀어내는 것이 특징이다.

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그래픽은 언리얼엔진5 기반의 3D 기술과 '디오라마 픽셀아트'를 결합했다. 입체적인 3D 공간에 캐릭터를 한 픽셀씩 수작업으로 완성한 픽셀아트로 표현해 원작과 차별화된 시각적 스타일을 구현했다.

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게임의 핵심 플레이는 원작의 '탐사-방어전-영지 경영' 구조를 전략 RPG 방식으로 재구성했다. 탱커와 딜러 등 캐릭터의 역할에 따라 배치를 달리하고, 전투 중 캐릭터를 직접 지휘하는 방식으로 파티 구성과 전술 운용의 비중을 높였다. 웹젠은 오는 11월 열리는 지스타에서 튜토리얼을 포함해 약 15분 분량의 체험 버전을 공개한다. 현재 지스타 시연을 위한 콘텐츠와 체험 범위를 최종 조율하고 있다.

웹툰과 소설로 이미 인지도를 확보한 IP를 게임으로 옮기는 과정에서 원작의 세계관을 그대로 재현하는 데 그치지 않고, 전략적인 전투와 새로운 이야기를 더하는 방식으로 게임만의 영역을 구축하려는 시도다. 지스타에서는 이 같은 방향성이 실제 플레이에서 어떻게 구현됐는지를 확인할 수 있을 전망이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com