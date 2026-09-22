'대군부인 인연' 아이유, 박준면 첫 요리책에 추천사 선물…"이상하고 다정한 경험"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박준면이 첫 요리책을 펴내며 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 가수 겸 배우 아이유에게 특별한 추천사를 받았다.

박준면은 21일 자신의 SNS를 통해 "추천사 써준 아이유와 정호영 셰프님 너무 감사해요. 글 너무 예쁘게 써주셔서 시큰시큰했다"며 첫 요리책 '박준면의 낯가리는 레시피' 출간 소식을 알렸다.

'박준면의 낯가리는 레시피'는 배우 생활 33년 차인 박준면이 처음 선보이는 요리책이다. 오는 30일 출간되며, 박준면의 인생 집밥 메뉴 60가지와 음식에 얽힌 에피소드를 448쪽에 담았다. 홈쇼핑에서 완판 행진을 이어온 '박준면의 김치이야기' 레시피도 포함됐다.

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특히 눈길을 끈 건 아이유의 추천사다. 아이유는 박준면의 책을 먼저 읽은 뒤 "신기하게도 요리책 한 권으로 박준면 선배에게 한 걸음 다가선 기분이 든다"며 책을 읽으며 느낀 특별한 감정을 전했다.

이어 박준면 특유의 자유로운 조리법과 에세이를 언급하며 "'낯가리는 레시피'라는데, 정작 나는 이 책 덕분에 선배와 조금 덜 낯을 가리게 되었다. 이상하고 다정한 경험이다"라고 했다. 또 박준면이 요리하는 모습을 떠올리며 마치 곁에서 함께 요리하는 듯한 기분을 느꼈다고 덧붙였다.

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두 사람의 인연은 올해 방송된 MBC 드라마 '21세기 대군부인'으로 더욱 깊어졌다. 아이유는 극 중 성희주 역을, 박준면은 성희주의 궁중 예절 교육을 맡은 최진숙 상궁 역을 맡아 호흡을 맞췄다. 극 중 엄격한 상궁과 성희주의 티격태격하는 관계가 유쾌한 재미를 더하며 두 사람의 케미 역시 주목받았다.

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실제로 박준면은 작품 촬영 전부터 '아이유 팬'을 자처했다. 지난 3월 유튜브 채널 '유튜브 하지영'에 출연한 박준면은 "대본 리딩 때부터 떨렸다. 아이유를 정말 좋아한다"며 "정말 멋있는 친구다. 연기도 잘하고 음악적으로도 훌륭한 친구"라고 애정을 드러냈다.

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아이유에게 추석 선물로 소고기를 받은 일화도 공개했다. 당시 박준면은 "'21세기 대군부인' 촬영장에는 아이유와 변우석이 준비한 커피차와 간식차가 매일 이어졌다. 이게 월드클래스구나 싶었다"고 촬영장 분위기를 전한 바 있다.

드라마에서 시작된 두 사람의 '요리 케미'도 이어졌다. 지난 4월 아이유의 유튜브 채널 '이지금'에는 박준면이 직접 출연해 아이유와 함께 요리에 나섰다. 당시 아이유는 박준면을 "궁에서 희주에게 예의범절을 가르쳐주시는 호랑이 상궁님"이라고 소개했고, 박준면은 아이유에게 나박김치와 산적 요리를 알려주며 드라마 밖에서도 남다른 호흡을 보여줬다.

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배우로 만나 촬영장을 함께 누빈 데 이어 유튜브에서는 요리로 호흡을 맞추고, 이번에는 아이유가 박준면의 첫 요리책에 직접 추천사까지 보태면서 두 사람의 인연이 작품 밖에서도 이어지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com