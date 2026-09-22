'마약 실형' 돈스파이크, 출소 1년만에 식당 오픈...'테스트 요리' 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 작곡가 겸 방송인 돈스파이크(본명 김민수)가 경북 경주에서 요식업 재개를 준비하는 모습을 공개했다.

돈스파이크는 지난 21일 SNS에 "Test..."라는 짧은 글과 함께 영상을 올렸다.

영상 속 그는 새로 마련한 것으로 보이는 공간에서 직접 고기를 굽고 있었다.

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최근에는 매장 운영을 함께할 직원도 구하고 있다며 채용 공고를 올렸다. 고기를 좋아하면서 책임감을 갖고 매장을 함께 만들어갈 사람을 찾는다는 내용이었다.

새롭게 준비 중인 식당은 경주 감포의 바닷가 인근에 위치한 것으로 알려졌다. 통창을 통해 푸른 바다가 바라보이는 공간으로, 음식뿐 아니라 장소 자체도 눈길을 끌 것으로 보인다.

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돈스파이크는 앞서 경주에서 새로운 삶을 시작하게 됐다며 직접 근황을 알리기도 했다. 그는 과거 자신의 잘못을 되돌아보며 앞으로 같은 실수를 되풀이하지 않겠다는 뜻을 밝히고, 주변의 도움을 받아 요식업을 다시 시작하게 됐다고 전했다.

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돈스파이크는 과거 서울 이태원에서 텍사스식 바비큐 전문점 '로우앤슬로우'를 운영하며 고기 요리로 이름을 알렸다. 그러나 2022년 마약 투약 혐의가 드러나면서 방송 및 외식업 활동에도 큰 변화가 생겼다.

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그는 필로폰을 반복적으로 매수하고 투약한 혐의 등으로 재판을 받았으며, 항소심에서 징역 2년을 선고받았다. 해당 형은 2023년 대법원에서 확정됐고, 돈스파이크는 복역을 마친 뒤 지난해 3월 출소했다.

출소 이후에는 가족과 시간을 보내는 한편 마약 중독 회복을 위한 모임과 치료에도 참여한 것으로 알려졌다. 이후 다시 요식업에 힘을 쏟으며 새로운 행보를 준비하고 있다.

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shyun@sportschosun.com