나보람, 日 공항서 대망신...'러브젤 적발' 결국 폐기 "한국인들 다 알아봐"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 나보람이 일본 공항에서 러브젤 때문에 보안 검색에 걸렸던 웃지 못할 일화를 공개했다.

지난 21일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 강유미, 김용명, 김해준, 나보람이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

최근 나보람을 알아보는 사람들이 부쩍 많아졌다는 말에 김해준은 "'낭만부부' 이후에 정말 많이 알아보는데 일본에서도 알아보더라"라고 전했다.

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나보람은 "'낭만부부'를 통해 정말 많은 경험을 한다"며 촬영을 위해 일본을 찾았던 당시를 떠올렸다. 특히 일본이 자신의 생애 첫 해외여행이었다고 밝혔다.

그는 일본의 한 돈키호테 매장에서 촬영하던 중 성인용품 코너를 구경하게 됐다며 "신기해서 눈이 돌아가더라"고 말했다. 이어 "구경을 하는데 회사 직원을 마주쳤다. 서로 민망해서 '하세요, 하세요' 하면서 지나갔다"며 "뭘 사야 하나 고민하고 있는데 그분이 '이거 좋아요'라고 추천해줬다. 그게 러브젤이었다"고 털어놨다.

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문제는 한국으로 돌아오는 길에 벌어졌다. 나보람은 "공항 보안 검색대에서 걸려서 그걸 가져오지 못했다"며 당시 상황을 회상했다.

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함께 일본 촬영을 갔던 김해준도 당시 상황을 생생하게 전했다. 그는 "공항 검색대를 나오는데 한국분들도 계시지 않냐. 그런데 보람이를 알아봤다"며 "저희는 다 빠져나왔는데 갑자기 '저기서 이리로 와보세요' 하는 거다"라고 말했다.

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이어 "저도 몰랐는데 옆에 있던 직원이 저한테 '러브젤, 러브젤'이라고 하는 거다"라며 웃음을 터뜨렸다. 나보람이 구매한 러브젤은 국제선 액체류 반입 규정에 걸린 것으로 전해졌다. 당황한 나보람은 김해준에게 멀리서 "오빠, 버려주세요"라고 말했고, 오히려 이 말 때문에 주변의 시선이 더 쏠렸다고.

김해준은 "그 상황이 너무 웃기지 않냐. 보람이가 너무 당황하고 본인도 창피하니까 멀리서 '오빠 버려주세요'라고 하는데 그 소리 때문에 한국 사람들이 더 쳐다보는 거다"라고 설명했다. 특히 김해준이 상황을 모면하기 위해 직원에게 "노노, 헤어젤 헤어젤"이라고 말했지만, 직원이 오히려 더 큰 목소리로 "러브젤, 러브젤"이라고 외쳤다고 전해져 폭소를 자아냈다.

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shyun@sportschosun.com