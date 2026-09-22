美 휴가 떠난 공효진♥케빈오, 꼭 붙어 환한 미소..결혼 4년 차에도 신혼 같네

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 공효진과 가수 케빈오 부부가 결혼 4년 차에도 신혼 같은 다정한 분위기를 자랑했다.

최근 공효진의 팬 계정에는 공효진·케빈오 부부의 다정한 모습이 담긴 사진이 게재됐다.

사진 속 두 사람은 미국에서 지인들과 함께 여유로운 시간을 보내고 있다. 공효진은 화려한 롱드레스에 귀걸이로 포인트를 더해 특유의 패션 감각을 뽐냈다. 케빈오는 화이트 셔츠를 입고 깔끔한 분위기를 연출했다.

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두 사람은 손가락으로 브이를 거꾸로 그리는 이른바 '갸루피스' 포즈를 취한 채 밝게 웃으며 달달한 분위기를 자랑했다.

현재 공효진은 케빈오와 미국에서 휴식을 즐기고 있다. 그는 최근 SNS를 통해 "이제 정말 올해 첫 쉬는 날들"이라며 모처럼 여유를 만끽하는 근황을 전했다.

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한편 공효진은 2022년 10세 연하의 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 결혼식을 올렸다.

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공효진은 지난 12일 종영한 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 평범한 유부녀와 살벌한 킬러를 오가는 유보나 역을 맡아 극을 이끌었다. 작품은 자체 최고 시청률 10.7%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.