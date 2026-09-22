[공식]장소연, H.1엔터와 전속계약 체결…차기작 '나미야 잡화점의 기적'으로 열일 행보

사진제공=H.1엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 장소연이 H.1엔터테인먼트에 새 둥지를 틀고 활발한 행보를 이어간다.

H.1엔터테인먼트 측은 22일 장소연과의 전속계약 체결 소식을 알렸다.

H.1엔터테인먼트 측은 "오랜 시간 다양한 작품을 통해 독보적인 연기 내공을 보여준 장소연 배우와 함께하게 되어 기쁘다"며 "배우가 지닌 폭넓은 역량과 매력이 다양한 작품에서 더욱 빛날 수 있도록 전폭적인 지원을 이어갈 예정"이라고 전했다.

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이어 "앞으로 보여줄 새로운 모습에도 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

장소연은 영화 '곡성'을 비롯해 드라마 '하얀거탑', '아내의 자격', '밀회', '풍문으로 들었소', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '사랑의 불시착' 등 다양한 작품에서 활약해왔다. 장르와 역할의 크기에 구애받지 않고 매 작품 인물에 자연스럽게 녹아드는 연기를 선보이며 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다.

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현재 차기작 '나미야 잡화점의 기적'에 촬영을 마친 상황이다. 다수의 작품에서 현실감 있는 연기와 섬세한 캐릭터 표현으로 깊은 인상을 남겨온 장소연이 이번 작품에서 어떤 새로운 모습을 선보일지 기대를 모은다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com