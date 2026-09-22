"차 쓰레기 안가져가는 女 열받아" 이창섭, 자극적 언행 사과 "초심으로 돌아가겠다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 비투비 이창섭이 유튜브 콘텐츠 속 '차량 쓰레기 투척' 사연에 과격한 언행으로 논란을 빚은 가운데, 팬들에게 직접 고개 숙여 진심 어린 사과의 뜻을 전했다.

이창섭은 22일 팬 소통 플랫폼을 통해 최근 불거진 논란과 관련해 복잡한 심경과 함께 반성의 메시지를 전했다.

그는 "사람에게는 적정선이라는 게 있는 것 같은데 요 근래 스케줄을 하면서 내가 그걸 나도 모르게 넘기고 있는 것 같다"며 "더 잘해야 돼, 더 재밌어야 돼, 더 기억돼야 해. 언제부턴가 여기에 집착하는 나를 오늘 발견하게 된 것 같다"라며 솔직한 심경을 털어놓았다.

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이어 "너무 자극적인 거에 나조차도 무뎌져 있었다"라며 "다시 초심으로 돌아가겠다"라고 굳은 다짐을 전했다. 그러면서 "너무 자극적이었던 나를 반성하고, 나의 언행을 반성하고, 나의 표현을 반성하고 적당한 사람이 되겠다"라며 거듭 사과의 뜻을 밝혔다.

앞서 최근 공개된 유튜브 채널 '십이층'에서는 데이트 때마다 차로 데려다주는 대가로 여자친구에게 자신의 쓰레기를 대신 버려달라고 요구하는 남자친구의 사연이 다뤄져 뜨거운 감자로 떠올랐다. 당시 출연진이었던 이창섭은 "그것도 못 버려주냐", "남자친구가 매번 데리러 와줄 거라 생각하는 거 아니냐", "버스 타고 오라고 하면 삐칠 거 아니냐" 등 남자친구의 입장에 지나치게 공감하며 거침없는 발언을 쏟아냈다. 특히 이창섭은 해당 사연에 감정적으로 몰입한 모습을 보이며 카메라를 향해 과하게 분노를 표출하기도 했다. 방송의 재미를 위한 표현으로 볼 수도 있었지만, 일부 시청자들은 이 같은 반응이 사연 속 여자친구의 입장을 충분히 고려하지 않은 채 한쪽의 입장에 지나치게 공감한 것 아니냐는 지적을 내놨다.

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방송 직후 온라인에서는 갑론을박이 이어졌다. 일부 시청자들은 "연애를 계산적으로 본다", "쓰레기 처리를 강요하는 것은 부당하다"며 남자친구의 태도를 비판했다.

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또 다른 누리꾼들은 "빚을 달아놓은 호의라면 받기 싫다. 여친도 여친의 호의를 본인이 베풀게 해줘야지. 그걸 왜 남이 통제하냐", "왜 아직 일어나지도 않은 일을 여자친구가 서운해할 거라고 예측해서 꾸역꾸역 욕하냐" 등의 반응을 보이며 사연에 대한 출연진의 반응을 지적했다.

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특히 이 과정에서 이창섭의 발언과 과격한 표현 역시 도마 위에 올랐다. 사연에 대한 개인적인 의견을 밝히는 과정에서 표현의 수위가 높아지면서 시청자들 사이에서는 그의 태도에 대한 비판이 이어졌다.

결국 논란이 확산되자 이창섭은 자신의 발언을 둘러싼 비판에 침묵하거나 별도의 해명을 내놓기보다 팬 소통 플랫폼을 통해 직접 입을 열었다. 그는 최근 자신의 모습을 돌아보며 "적정선"을 넘었다고 인정했고, 자극적인 표현에 무뎌져 있었다는 점을 스스로 짚었다.

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무엇보다 "더 잘해야 돼, 더 재밌어야 돼, 더 기억돼야 해"라는 말로 콘텐츠 속에서 더 강한 인상을 남기려는 마음이 커졌음을 털어놓은 만큼, 이번 논란을 계기로 자신의 표현 방식과 언행을 다시 돌아보겠다는 뜻을 분명히 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com