신현준, 장모가 지어온 子 이름 '신창원'에 기겁 "티셔츠밖에 생각 안 나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 신현준이 장모님이 작명소에서 받아온 첫째 아들의 이름이 '신창원'이었다고 밝혀 웃음을 안겼다.

22일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "최초 고백! 장모님이 작명소에서 받아온 아들 이름을 사용할 수 없었던 이유?"라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 신현준은 "큰아들 이름도 (김)수미 엄마가 이름을 지어주셨다"며 첫째 아들의 이름에 얽힌 사연을 꺼냈다.

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그는 "좋은 이름을 지어주고 싶은데 이름을 못 지어주겠더라. 하도 이름을 못 지으니까 장모님께서 작명소에 가서 이름을 지어오셨는데 '신창원'이라고 하는 거다"라며 당시를 떠올렸다.

'희대의 탈옥수'로 불리는 신창원은 1997년 교도소를 탈옥한 뒤 2년 넘게 도피 행각을 벌인 인물이다. 특히 검거 당시 입고 있던 화려한 무늬의 티셔츠가 큰 화제를 모은 바 있다.

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신현준은 "그때 '장모님, 뭐 하시는 거예요? 저는 이 이름을 보자마자 티셔츠밖에 생각이 안 나요'라고 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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이어 신현준은 카메라를 향해 "진짜 왜 그러셨어요, 장모님"이라며 즉석 영상 편지까지 보내 웃음을 더했다.

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신현준은 "아버지가 소천하시고 나서 아기가 태어났다"며 "여러 가지 이름을 생각했을 때 아버지가 항상 '현준아, 우리 아들 현준아'라고 하셨는데 '준아'라고 말하신 게 마음에 남았다"고 말했다.

그는 "수미 엄마한테 (이름을) 몇 개 드렸더니 '민준이로 하면 어떠냐'고 하셔서 첫째 아이 이름이 민준이가 됐다"고 전했다.