린, '심수봉 비판'에 상처받은 김다현 공개 응원…"맨날 울리는 감성여왕 사랑해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 린이 선배 가수 심수봉의 공개 비판으로 마음고생을 한 후배 김다현을 향해 공개적으로 애정을 드러냈다.

린은 22일 김다현이 자신의 SNS에 올린 게시물에 "최고 멋진 우리 다현. 맨날맨날 언니를 울리는 감성여왕 김다현 사랑해요!"라는 댓글을 남겼다.

심수봉의 공개 발언으로 뜻하지 않게 논란의 중심에 섰던 김다현이 직접 입장을 밝히자, 평소 각별한 인연을 이어온 린이 응원의 메시지를 보낸 것이다. 방송인 장성규 역시 해당 게시물에 김다현의 '영원한 팬'이라며 힘을 보탰고, 가수 김다나와 솔지 등도 '좋아요'를 누르며 응원의 뜻을 나타냈다.

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앞서 김다현은 SNS를 통해 심수봉과 직접 통화한 사실을 알렸다. 김다현은 "심수봉 선생님과 직접 통화도 했고, 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도, 따뜻한 위로도 해주셨다"고 밝혔다.

이어 이번 일로 걱정했을 팬들을 향해 "저는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고, 우리 밝은 모습으로 만나요"라고 전하며 논란을 직접 수습하는 모습을 보였다.

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린과 김다현의 인연도 눈길을 끈다. 두 사람은 MBN '현역가왕'에 함께 출연해 경쟁을 펼쳤다. 특히 2023년 12월 방송된 1대1 현장 지목전에서는 린과 김다현이 맞대결을 펼쳤고, 당시 스페셜 마스터로 등장한 인물이 공교롭게도 심수봉이었다.

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당시 심수봉의 구체적인 심사평은 방송에 담기지 않았지만 결과적으로 린을 선택했다. 김다현은 패자부활전을 거쳐 살아남아 최종 3위, 린은 최종 4위에 오르며 나란히 TOP7에 이름을 올렸다. 치열한 경연을 함께한 뒤에도 두 사람은 돈독한 선후배 관계를 이어온 것으로 보인다.

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이번 논란은 지난 20일 전북 진안에서 열린 '제10회 진안고원 트로트 페스티벌'에서 시작됐다. 김다현 다음 순서로 무대에 오른 심수봉은 앞선 무대를 언급하며 젊은 가수가 노래와 삶을 모르는 것 같다는 취지로 공개 비판했다. 또 자신의 앞 순서에 해당 가수를 세우지 말아달라는 취지의 발언까지 해 논란이 확산됐다.

비판 여론이 커지자 심수봉은 이튿날 공식 사과문을 발표하고 자신의 발언을 "실언"이라고 인정했다. 그는 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐으며 특정인을 망신주기 위한 의도는 아니었다고 해명하면서도 "어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"며 김다현과 가족에게 사과했다고 밝혔다.

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이후 김다현 역시 심수봉에게 직접 사과와 위로를 받았다고 밝히면서 사태를 수습하려는 모습을 보였다. 여기에 '현역가왕'을 통해 김다현의 무대를 가까이에서 지켜본 린이 "맨날맨날 언니를 울리는 감성여왕"이라며 김다현의 가창력을 치켜세우고 애정을 공개적으로 표현하면서 눈길을 끌고 있다.

olzllovely@sportschosun.com