야윈 얼굴로 나타난 김수현, 18개월 만에 국내 공식석상...활동 재개 시동

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김수현이 약 18개월 만에 국내 공식석상에 모습을 드러내며 활동 재개에 시동을 걸었다.

22일 김수현 소속사 골드메달리스트 공식 SNS에는 최근 공식석상에 참석한 김수현의 모습이 공개됐다.

김수현은 지난 19일 부산아시아드주경기장에서 열린 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'(2026 TMA)에 시상자로 참석했다.

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이날 김수현은 가수 임영웅에게 수여된 'TMA 인기상' 시상을 위해 무대에 올랐다.

오랜만에 국내 공식 행사에 모습을 드러낸 김수현의 외모에도 관심이 쏠렸다. 이전보다 한층 야윈 듯한 얼굴에 훤칠한 키와 작은 얼굴이 눈길을 끌었다.

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김수현은 지난 7월 필리핀 일정을 시작으로 해외 활동을 재개하며 공식적인 행보를 이어왔다. 지난달에는 인도네시아 민영방송 RCTI의 창사 37주년 특집 생방송에 스페셜 게스트로 출연해 자신의 대표작인 '드림하이' OST를 부르는 등 현지 팬들과 만났다.

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해외 활동에 이어 이번 '2026 TMA'를 통해 국내 공식석상에도 모습을 드러내면서 활동 무대를 점차 넓혀가는 모습이다.

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김수현은 오는 12월 5~6일 이틀간 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 '아시아 아티스트 어워즈 2026'(Asia Artist Awards 2026, AAA 2026)에도 참석할 예정이다.

한편 김수현은 지난해 3월 고(故) 김새론과의 교제 시점을 둘러싼 의혹이 제기되면서 활동을 사실상 중단한 바 있다.

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당시 김수현 측은 김새론과 교제한 사실 자체는 인정하면서도 교제 시작 시점은 김새론이 성인이 된 이후였다고 반박했다. 이후 의혹을 제기한 유튜브 채널 가로세로연구소 김세의 대표와 김새론 유족 등을 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

관련 사건을 둘러싼 수사도 진행됐다. 경찰은 지난 7월 김새론 유족 측이 김수현을 아동복지법 위반 등의 혐의로 고소한 사건에 대해 증거 불충분을 이유로 불송치 결정을 내리고 관련 기록을 검찰에 송부했다. 검찰이 별도의 보완수사나 재수사를 요구하지 않으면서 관련 수사 절차는 사실상 마무리됐다.

또 관련 의혹을 제기했던 김세의 대표는 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 구속기소된 상태다.

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논란 이후 한동안 국내 공식 활동을 멈췄던 김수현이 해외 활동에 이어 국내 시상식 무대까지 모습을 드러내면서 향후 활동 행보에 관심이 모이고 있다.

shyun@sportschosun.com