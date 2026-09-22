이홍렬, 전립선 비대증에 통풍까지 "70대 되니 병 늘어가"(나는꼰대다)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 이홍렬이 70대 방송인으로 살아가며 느끼는 몸의 변화부터 선배 방송인들을 향한 당부까지 솔직한 이야기를 전했다.

22일 유튜브 채널 '이성미의 나는 꼰대다'에는 '"나이 먹으니까 사람이 좀 달라지더라고요"｜이홍렬·박미선과 함께한 60대, 70대의 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이홍렬은 70대에 접어들며 이전과는 달라진 자신의 몸 상태에 대해 솔직하게 털어놨다.

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그는 "70세가 되면 내가 갖고 있는 병에 하나씩 더 오는구나를 느낀다"라고 말했다.

이어 "내가 지방간이 있고 전립선 비대증도 있지 않냐. 통풍도 왔고 하나씩 온다"라며 "그리고 전이랑 똑같이 움직이는데 숨이 차는 거다. 병원에 갔는데 아무 이상이 없더라. 그냥 나이 들어서 그런 거다. 젊은 기분으로 움직이면 안 된다. 나이 들면 조금 천천히 움직여야 한다"라고 설명했다.

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나이가 들수록 이전과 같은 방식으로 생활하기보다 자신의 몸 상태에 맞춰 속도를 조절해야 한다는 것. 실제 경험에서 비롯된 그의 솔직한 이야기에 공감이 이어졌다.

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이홍렬은 선배 방송인 조영남과 나눈 대화를 떠올리기도 했다.

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MBN '동치미' 촬영 후 조영남을 만났다는 그는 "촬영 끝나고 '홍렬아, 너 80 살기가 얼마나 힘든 줄 아니?'라고 하더라. '그렇구나'라는 생각이 들었다. 내가 70이 안 됐었으면 이해를 못했을 거다"라고 이야기했다.

70대를 직접 살아보니 이전에는 쉽게 와닿지 않았던 선배의 말이 비로소 이해되기 시작했다는 설명이다.

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이어 이홍렬은 "70살이 넘어가면 꼭 순서대로 간다는 보장이 없다"라며 나이와 건강에 대한 생각을 전했다.

그러면서 방송 현장에서 만나는 선배들에게 자신이 건네는 덕담도 공개했다.

그는 "녹화에서 선배들 만나면 덕담을 한다. '나한테 함부로 대해도 좋으니 건강 잘 챙겨서 송해 선생님 기록만 돌파하십시오'라고 했다"라고 말했다.

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고(故) 송해는 오랜 기간 방송 활동을 이어가며 국내 최장수 MC로 대중에게 사랑받았다. 이홍렬은 단순히 몇 살까지 살았느냐보다 고령의 나이에도 방송 현장을 지켰다는 점에 의미를 뒀다.

이홍렬은 "송해 선생님이 아흔 다섯에 돌아가셨다. 그때 돌아가신 게 중요한 게 아니라 그때까지 일을 했다는 것이 중요하다"라고 강조했다.

나이가 들수록 몸의 변화는 피할 수 없지만, 자신이 할 수 있는 일을 계속하며 현장을 지키는 것에 대한 의미를 강조한 셈이다. 70대에 접어든 이홍렬 역시 현재까지 방송 활동을 이어가며 자신의 경험과 생각을 꾸준히 대중과 나누고 있다.