[인터뷰②] 원어스 "'블랙핑크 작곡가' 알티가 만든 '눈을 돌리지마', 청량 아련 섹시"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 원어스가 새로운 도전에 나선다.

원어스는 23일 오후 6시 미니 12집 '퍼스트 라이트 : 정'을 발표한다. '퍼스트 라이트 : 정'은 서로를 비추며 이어져 온 원어스와 투문(공식 팬덤명)의 이야기를 담은 앨범이다.

건희는 "옛날부터 팬분들과 우리 5명이 지금처럼 평생 함께하자는 막연한 꿈을 꿨는데 조금씩 현실에 부딪히다 보니 오래하려면 오래할 수 있을 만큼 잘해야 되겠더라. 좋은 성적도 중요하고 보여지는 것처럼 누군가의 기준에 성공에 가까운 결과도 필요하겠지만 오래할 수 있을 만큼의 뼈대가 되어줬으면 좋겠다는 마음으로 열심히 준비했다"고 말했다.

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타이틀곡 '눈을 돌리지마'는 함께라면 무엇이든 해낼 수 있다는 확신 속 어두운 밤을 지나 처음 마주한 햇빛처럼 서로를 다시 비추며 새로운 시간을 향해 나아가는 순간을 그린 트랙이다. 무엇보다 흥미로운 건 프로듀서 알티와의 호흡이다. 알티는 블랙핑크 '불장난' '뚜두뚜두' '킬 디스 러브' 등을 만든 히트메이커로, EDM 기반의 강렬한 비트와 리드미컬한 곡 구성이 특징이다. 그동안 서정적인 감수성을 내세웠던 원어스와 상반된 매력을 가진 작곡가가 만나면서 어떤 시너지를 냈을지 관심을 모은다.

시온은 "처음엔 워낙 유명한 프로듀서라 긴장했다. 그런데 원어스를 위해 너무 써주고 싶은 곡도 있고 같이 재미있게 작업했으면 좋겠다는 얘기를 많이 해주셨다. 작업실에 가서 우리끼리도 얘기를 많이 나누고 여러 시도를 해보면서 타이틀곡을 작업했다. 녹음을 하면서도 부스 안에까지 들어와서 디렉팅을 봐주셨다. 앨범 작업을 하면서 동네 형이랑 놀면서 작업하는 느낌으로 재미있게 했다"고 회상했다.

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건희는 "우리는 아련하고 서사 있는 음악도 해왔지만 뱀파이어 콘셉트나 동양적인 색채의 음악, '반박불가'처럼 강력한 비트가 있는 곡에도 도전했었다. 우리 팀의 스펙트럼이 넓기 때문에 어떤 곡이든 우리 목소리로 불렀을 때 우리만의 색을 낼 수 있다는 자신이 있어서 두려움보다는 기대와 설렘이 컸다. 이렇게 직설적인 표현은 처음이라 새로운 도전인 것 같았지만, 청량하고 팝적인 사운드에 우리 보컬이 더해지면서 '청량 아련 섹시'가 된 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

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원어스는 10월 24일과 25일 세종대학교 대양홀에서 월드투어 '풀문'의 닻을 올린다. 이어 상파울루 부에노스아이레스 산티아고 보고타 멕시코시티 베를린 암스테르담 파리 밀라노 빈 슈투트가르트 로스앤젤레스 시애틀 샌프란시스코 댈러스 뉴욕 애틀랜타 시카고 도쿄 타이베이에서 '풀문'을 개최한다.

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건희는 "달이란 매개체는 우리와는 뗄 수 없는 매개체다. 특히 이번 앨범과 투어는 그동안 함께 했던 시간과 고마움, 앞으로 함께할 시간을 담았다. 여러분이 우리를 비췄듯 우리도 비출테니 평생 함께하자는 메시지가 앨범에 강하게 녹아있다. 투어에서는 완전체로 돌아온 뒤 첫 투어인 만큼 달이 차오르는 과정을 우리와 팬분들의 모습에 비유해서 풀어나갈 예정"이라고 소개했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=비웨이브엔터테인먼트