[인터뷰①] 원어스 "완전체 계약 어려움無, 싸우며 만든 가족"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 원어스가 다시 뛴다.

원어스는 23일 미니 12집 '퍼스트 라이트 : 정(FIRST LIGHT : 井)'을 발표한다.

건희 환웅 서호 이도 시온으로 구성된 원어스는 2019년 데뷔, '발키리' '반박불가' '월하미인' '덤벼' 등을 발표하며 활발한 활동을 펼쳤다. 2025년 서호의 군입대에도 미니 11집 '5x'와 싱글 앨범 '원'을 발매하며 질주했던 원어스는 지난 2월, 7년간 함께했던 RBW를 떠나 비웨이브 엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 이번 앨범은 군복무를 마친 서호까지 새 소속사와의 완전체 계약을 마친 원어스가 새롭게 발매하는 신보라는 점에서 관심을 모은다.

Advertisement

서호는 "완전체로 활동할 수 있게된 게 멤버들한테도 팬분들한테도 감사하게 생각하고 있다. 오랜만에 컴백이라 그런지 살짝 긴장도 되면서 설레기도 한다. 열심히 준비해서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하겠다"고, 환웅은 "오랜만에 다섯 명이 열심히 만든 앨범을 보여드릴 생각을 하니까 기분 좋은 설렘과 긴장이 공존한다. 재계약을 전원이 다같이 하고 새로운 회사에서 내는 앨범인 만큼 열심히 칼을 갈고 열정과 인생을 보여드릴 수 있는 활동이 될 것 같다"고 밝혔다.

가요계에는 '마의 7년'이란 불문율이 존재한다. 데뷔 후 7년간 활동한 이후 소속사와의 전속계약이 종료되는 시점에서 해체되거나 흩어지는 팀이 많아 생긴 말이다. 하지만 원어스에게 '마의 7년'은 용납되지 않았다고.

Advertisement

건희는 "많이 얘기하지 않아도 멤버들끼리 같이할 확신이 있어서 큰 어려움은 없었다. RBW에 있을 때부터 함께 했던 아버지 같은 존재인 구본영 대표님께서 우리에 대한 앞으로의 꿈을 꾸고 우리의 가치를 높게 평가해주시는 모습을 보고 대표님과 함께해도 되겠다는 생각이 들어서 함께 하게 됐다"고 설명했다.

Advertisement

이도는 "초반에는 성격도 안 맞고 살아온 환경도 달라 싸우기도 많이 싸웠다. 형 동생 관계가 아니라 친구처럼 지내며 가족보다 오래 함께 있다 보니 서로에 대해 많이 알게됐고 친해졌다. 1년에 한번씩은 무조건 여행도 갔다"고, 환웅은 "연습생 때부터 멤버들끼리 손찌검은 하지 말자고 했었다. 우리끼리 여행갈 때마다 한번씩은 솔직하게 '우리 얼마나 더 할 수 있을까', '계속 하고 싶다', '어떤 환경이든 열심히 해보자'는 얘기를 자주 해왔어서 우리끼리는 확실히 의견을 모으는 게 수월했던 것 같다"고 덧붙였다.

Advertisement

그래서 더더욱 똘똘 뭉쳐 서호의 군백기도 버텨냈다고.

건희는 "서호 형의 공백이 팀의 하락세로 느껴질까봐 고민했는데 오히려 그 시간에 넷이 할 수 있는 음악을 찾으면서 또다른 색을 찾을 수 있는 기회가 된 것 같다. 재계약 기간에 형의 공백이 있었다 보니 우리가 더 팀을 지키고 싶다는 책임감을 갖고 활동도 열심히 했다. 각자만의 방법으로 원어스를 지키려는 노력을 했다"고, 서호는 "멤버들이 활동하는 걸 지켜보니 대견하기도 하고 팀을 우선시하는 게 느껴져서 뭉클했다. 나도 군대에서 직접 군 페스티벌 오디션을 보고 팬분들과 만날 수 있는 기회를 만들며 원어스 서호로서 잊혀지지 않게 노력했다"고 말했다.

Advertisement

이런 단결력은 어디에서 나온 걸까. 멤버들은 "멤버들이 너무 깊숙하게 내 삶에 녹아들었다. 너무 어릴 때부터 봐서인지 떨어진다는 생각이 안들었다. 일을 같이하는 동료를 넘어 친구이자 가족이 됐다. 서바이벌이나 경연 프로그램을 할 때마다 전우애가 채워졌고, 우리끼리 장난치고 티격태격 하다가도 다른 사람이 우리 멤버를 공격하는 건 견딜 수 없더라. 멤버들이 다 착하고 사람이 좋아 큰 트러블 없이 함께할 수 있는 것 같다"고 입을 모았다.

새 앨범 '퍼스트 라이트 : 정'은 서로를 비추며 이어져 온 원어스와 투문(공식 팬덤명)의 이야기를 담은 앨범이다. 타이틀곡 '눈을 돌리지마'는 함께라면 무엇이든 해낼 수 있다는 확신 속 어두운 밤을 지나 처음 마주한 햇빛처럼 서로를 다시 비추며 새로운 시간을 향해 나아가는 순간을 그린 팝적인 트랙이다.

건희는 "7년이란 시간을 지나 새로운 회사에서 처음 나온 완전체 앨범이다 보니 팬분들과 우리의 이야기를 풀어내고 싶었다. 데뷔 앨범 '라이트 어스'가 팬분들이 비춰주는 우리에 대한 이야기였다면, 이번에는 서로를 비춰주는 빛이라는 주제를 담았다"고 소개했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=비웨이브엔터테인먼트