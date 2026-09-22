고지용, 야윈 얼굴 사라졌네..전처 허양임과 子 면접교섭 갈등 속 '건강·미용 관리'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 젝스키스 출신 고지용이 전처 허양임과 아들 승재 군의 면접 교섭 문제로 법적 갈등을 빚고 있는 가운데 근황을 전했다.

고지용은 22일 자신의 사회관계망서비스에 "내 건강과 미용을 신경 써주는 동생 부부"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 지인이 운영하는 피부과를 찾은 고지용의 모습이 담겼다. 밝은 미소를 지은 그는 과거 건강 이상설이 불거질 만큼 야위었던 모습과 달리 한층 편안하고 건강해진 모습으로 눈길을 끌었다.

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한편 고지용은 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다. 이들 가족은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연하며 사랑받았으나, 지난 7월 약 2년 전 합의 이혼했다고 뒤늦게 밝혔다.

이후 고지용은 지난 16일 소속사를 통해 허양임을 상대로 면접 교섭 방해 금지 및 자녀 사진·영상 게시 금지 가처분 신청을 냈다고 밝혔다.

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고지용 측은 2024년 4월 합의 이혼한 뒤 약 2년 동안 아들을 만난 횟수가 6차례 정도에 불과했다고 주장했다. 현재 정기적으로 양육비를 지급하고 있지만 자녀와의 만남은 원활하게 이뤄지지 않고 있다는 입장도 전했다.

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또 "2024년 4월 24일 합의 이혼한 뒤 같은 해 5월 9일 간경화와 간경변, 쇼크 등으로 병원에 실려 갔고 죽음까지 각오해야 했다"며 "결혼 생활 중에도 병이 악화했지만 서로 원만하게 합의했고, 이후 약 2년간 여러 차례 입원하며 생사를 오갔다"고 밝혔다.

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양육비와 관련해서는 가압류로 계좌와 보험 등이 압류됐으며, 미지급된 양육비를 분할 납부하겠다는 뜻을 전달했으나 답변을 받지 못했다고 주장했다.

아울러 자녀의 사진과 영상이 병원 홍보에 사용되는 상황을 더는 받아들일 수 없어 법적 절차에 나섰다고 설명했다.

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이에 대해 허양임은 "승재의 단독 친권자로서 감수성이 예민한 나이에 접어든 승재를 먼저 생각하다 보니, 내 입장을 밝히는 것이 대단히 조심스럽다"고 밝혔다.

이어 "이혼 당시 정기적인 면접 교섭에 관한 별도의 정함은 없었다. 최근 고지용 씨로부터 내가 승재에 대한 면접 교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어, 내가 먼저 법원에 면접 교섭 심판 청구를 한 상태"라며 "향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정"이라고 전했다.