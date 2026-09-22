[인터뷰①]'재벌x형사2' 정은채 "강인한 여자에 끌려…제 추구미"

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 정은채가 '재벌X형사2' 속 주체적인 여성 주혜라를 연기한 소감을 밝혔다.

정은채는 22일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "주체적이고 강인한 여성은 제 추구미"라고 했다.

지난 19일 종영한 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌, 상쾌, 통쾌 사이다 공조 수사극이다. 2024년 방영된 시즌1이 최고 시청률 11.0%(닐슨코리아, 전국 기준)를 기록한 데 이어, 시즌2는 최종회인 14회에서 11.8%를 기록하며 시즌1의 최고 기록을 넘어섰다.

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정은채는 "촬영이 끝난 직후에 방송이 됐다. 아직 현장감이나 작품이 생생하게 남아 있다. 이렇게 좋은 반응으로 마무리돼 감사한 마음"이라며 "이제서야 작품을 보내는 시기가 왔구나 하는 여러 가지 마음이 드는 것 같다"고 종영 소감을 밝혔다.

극 중 정은채는 경찰청 대테러팀 에이스 출신이자 강하경찰서 강력1팀의 새 팀장 주혜라를 연기했다. 냉철한 판단력과 거침없는 행동력을 지닌 베테랑 형사로, 시즌2에 새롭게 합류해 진이수(안보현)와 공조를 펼쳤다.

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시즌2 합류를 결정한 데에는 새로운 장르에 대한 호기심이 컸다. 정은채는 "시즌1을 재미있게 잘 봤다. 시즌2의 새로운 캐릭터를 제안받았을 때는 '아너: 그녀들의 법정'이라는 다른 작품을 촬영하고 있었다"며 "'재벌X형사2'와는 색채가 반대되는 작품이었다. 완전히 다른 세계관으로 들어가는 것이었고, 처음 시도해 보는 장르라 즐거운 마음으로 들어갔다"고 설명했다.

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이미 시즌1을 통해 호흡을 맞춘 배우들 사이에 새롭게 합류해야 했지만, 현장의 환대 덕분에 부담도 빠르게 내려놓을 수 있었다.

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정은채는 "이미 합을 맞춰본 상황에 저만 새롭게 투입된 인물이었다. 그런데 저를 많이 배려해 주시고 반겨 주셨다"며 "배우들과 감독님, 모든 스태프가 현장에서 편하게 연기할 수 있도록 해줬다. 반겨주는 분위기 속에서 연기하다 보니 훨씬 빠르게 적응했다"고 떠올렸다.

주혜라를 구축하는 과정에서는 특정 인물을 참고하기보다 대본에 집중했다. 정은채는 "참고한 인물은 없다. 저는 대본에 집착하는 편인 것 같다. 현장에서 감독님이나 작가님의 이야기도 귀담아들으려고 한다"며 "제 안에서 캐릭터와 가까운 지점을 찾으려 하는 편"이라고 말했다.

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특히 이번에는 의상이 캐릭터를 완성하는 데 큰 도움이 됐다. 정은채는 "주혜라를 만들 때는 제복 같은 의상 자체가 이미지를 만들어주더라. 의상이 완전히 도움이 됐다"며 "옷에 따라 태도나 연기가 달라지는 걸 느끼면서 의상으로도 이렇게 도움을 받을 수 있구나 싶었다"고 밝혔다.

정은채는 앞서 tvN '정년이'에서 당대 최고의 국극 스타 문옥경을 연기한 데 이어 '재벌X형사2'에서도 자신의 판단과 신념에 따라 움직이는 주혜라를 맡았다. 연이어 주체적이고 강인한 여성 캐릭터를 선택한 데에는 정은채 자신의 취향도 녹아 있었다.

정은채는 "강인한 여성들이 매력적으로 느껴진다. 배우로서 선망할 수 있는 캐릭터에 끌리기도 한다"며 "제 '추구미'인 것 같다"고 웃었다.

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이어 "캐릭터를 깊게 생각하고 제 안으로 받아들이는 기간이 길어지다 보면 닮아가는 부분도 있고, 배우는 지점도 있는 것 같다"며 "어떤 순간에는 제가 그 캐릭터가 되는 것 같기도 하다"고 말했다.

실제로 주혜라에게서 자신과 닮은 부분도 발견했다. 정은채는 "주혜라에게서 가장 매력적이라고 생각했던 부분은 단단하면서도 속내를 쉽게 드러내지 않는 점이었다. 그러면서도 인간적인 면모가 있다"고 짚었다.

그러면서 "함께 일하는 팀원들에게 신뢰를 받을 수 있는 포용력도 있는 인물인데, 그런 부분은 저에게도 어느 정도 있는 것 같다"며 "그런 장면을 연기할 때는 진정성 있게 할 수 있었다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com