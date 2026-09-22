[인터뷰②]'재벌x형사2' 정은채 "안보현 튈수록 좋아…유승호, 진짜 때렸냐고? 아름다운 용안인데"

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 정은채가 '재벌X형사2'에서 안보현, 유승호와 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.

정은채는 22일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "유승호 진짜 때린 것 같다고? 그 아름다운 용안에 그러면 안 된다"라고 했다.

지난 19일 종영한 SBS 드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌, 상쾌, 통쾌 사이다 공조 수사극이다. 2024년 방영된 시즌1이 최고 시청률 11.0%(닐슨코리아, 전국 기준)를 기록한 데 이어, 시즌2는 최종회인 14회에서 11.8%를 기록하며 시즌1의 최고 기록을 넘어섰다.

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극 중 정은채는 경찰청 대테러팀 에이스 출신이자 강하경찰서 강력1팀의 새 팀장 주혜라를 연기했다. 시즌1부터 극을 이끌어온 진이수(안보현)와 새로운 파트너십을 구축하며 시즌2만의 색깔을 만들어냈다.

특히 '재벌X형사' 시리즈는 제목 그대로 진이수가 중심이 되는 작품이다. 시즌2에 새롭게 합류한 정은채 역시 진이수가 극의 중심을 단단히 잡아줘야 다른 캐릭터들의 매력까지 살아날 수 있다고 봤다.

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정은채는 "진이수 자체가 중심을 잡는 인물이다. 무게감이 있을 수밖에 없다"며 "진이수가 중심을 잡아줘야 캐릭터가 설득되고 각자의 매력이 산다고 생각했다. 오히려 진이수가 튈수록 좋았던 것 같다"고 말했다.

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이어 "각자의 매력이 있고, 진이수가 부족한 부분은 제가 채울 수 있다고 생각했다. 반대로 제가 부족한 부분은 진이수가 채워줄 수 있다고 봤다"며 "후반부로 갈수록 서로를 신뢰하면서 관계가 발전되는 지점들이 흥미로웠다"고 설명했다.

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

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진이수를 연기한 안보현과의 실제 호흡도 만족스러웠다. 정은채는 "안보현 씨는 현장에서 진이수 그 자체였다. 워낙 캐릭터의 이미지가 잘 구축돼 있었고, 현장에서는 좋은 리더이기도 했다"며 "덕분에 저도 굉장히 편하게 현장에 투입돼 연기할 수 있었다. 함께하는 파트너로서 감사한 마음이었다"고 했다.

특히 안보현의 코믹 연기가 인상 깊었다고. 정은채는 "진이수는 코믹한 순간순간의 찰나를 매력적으로 잘 살려야 하는 캐릭터인데, 안보현 씨가 너무 능숙하게 해내더라. 배울 것이 많았다"고 말했다.

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그러면서 "메이킹 영상을 봐도 제가 계속 웃고 있더라. '왜 저렇게 계속 웃고 있지?' 싶을 정도로 현장이 재미있었다"며 "극에는 긴박하고 어두운 장면도 많았지만 카메라 밖은 따뜻한 온도로 가득했다"고 현장 분위기를 전했다.

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

후반부 주혜라의 서사를 완성한 유성원(유승호)과의 대결도 빼놓을 수 없다. 특히 마지막 회에서는 오랫동안 연쇄살인범으로 의심해온 유성원과 주혜라가 몸싸움을 벌이며 팽팽하게 맞섰다.

실감 나는 액션이었다는 말에 정은채는 "진짜 맞는 것 같았다고? 그 아름다운 용안에 그러면 안 된다"고 웃었다.

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이어 "다른 사건들을 대할 때와 유성원을 연기한 유승호 씨를 대할 때는 연기에 차이가 있었다"며 "마지막 액션 신에서는 오랜 시간 응축된 주혜라의 응어리를 풀어내기도 하고, 서로의 욕망이 이제서야 드러나는 내용이었다. 고민도, 생각도 많이 했던 장면인데 좋게 촬영한 것 같다"고 돌아봤다.

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

최종회에는 새로운 인물도 등장하며 또 다른 이야기를 암시했다. 배우 김지훈의 등장과 함께 사건의 시작을 예고하는 듯한 결말이 그려지면서 다음 시즌에 대한 기대도 커졌다. 정은채는 "시즌제로 가는 방향의 결말인지는 모르겠지만 오픈 엔딩으로 마무리된 것 같다. 또 다른 사건이 일어날 것 같은 암시를 주는 장면이었다"고 말했다.

이어 "'다시 출동'이라고 마무리되는 장면이 어떤 면에서는 뭉클하기도 했다. 결국 이 팀은 또 어딘가로 뛰어간다는 메시지라 기분이 좋았다"고 했다.

다음 시즌에도 주혜라로 돌아올 의향은 확실했다. 정은채는 "불러주신다면 너무 감사하게 달려갈 것"이라며 "너무 행복한 현장이었고 배우들도, 스태프들도 다시 작업해보고 싶은 분들"이라고 애정을 드러냈다.

정은채에게 '재벌X형사2'는 무엇보다 '좋은 현장'으로 기억됐다. 이번 작품이 어떻게 남았느냐는 질문에, 이날 인터뷰를 위해 이동하던 중 극 중 황 씨 아저씨를 연기한 김재록의 종영 소감을 접했다며 이야기를 꺼냈다.

정은채는 "김재록 배우님의 종영 소감이 편지처럼 나온 것을 봤는데 너무 감동적이었다. 그 편지 한 장이 이 현장의 모든 것을 이야기해준 것 같았다"며 "보통 열정은 젊음을, 늙음은 평온을 뜻하는데 이번 현장은 그 두 가지를 모두 가지고 있었던 것 같다고 하셨다. 제가 더 이상 덧붙일 이야기가 없겠더라. 이런 현장에 함께할 수 있어서 감사하다"고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com