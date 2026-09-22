[인터뷰④]정은채 "'안나' 4년 만에 재조명, 수지와 다시 만났다"

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 정은채가 4년 만에 다시 주목받은 '안나'를 향한 남다른 애정을 드러냈다.

정은채는 22일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'안나'가 시간이 지나도 좋은 작품으로 남으니 사람들도 남고, 좋은 기회도 남아서 좋더라"고 했다.

쿠팡플레이 시리즈 '안나'는 사소한 거짓말을 시작으로 완전히 다른 사람의 인생을 살게 된 여자의 이야기를 그린 작품이다. 2022년 공개 당시 호평을 받은 데 이어, 최근 MBC를 통해 TV 최초로 방송되면서 다시 한번 시청자들의 관심을 받았다.

Advertisement

극 중 정은채는 태생부터 우월한 삶을 누려온 현주를 연기했다. 천진함과 오만함을 동시에 지닌 인물의 양면성을 표현하며 강렬한 인상을 남겼고, 지금까지도 정은채의 대표 캐릭터 중 하나로 꼽히고 있다.

정은채에게도 '안나'는 시간이 흘러도 특별하게 남아 있는 작품이었다.

Advertisement

정은채는 "벌써 4년 정도 됐다. 당시에도 이주영 감독님, 수지 씨를 비롯해 메인 크루들이 모두 현장을 즐기면서 촬영했다"며 "연기적으로도 각자가 할 수 있는 최대치를 했다고 생각한다"고 돌아봤다.

Advertisement

작품이 MBC에서 다시 방송된 것을 계기로 당시 함께했던 이들과 재회하기도 했다. 정은채는 "MBC에서 다시 방영됐을 때 다 같이 오랜만에 만났다. 그때 이야기도 나눴다"고 말했다.

Advertisement

처음 작품을 마쳤을 당시에는 미처 '안나'의 여운을 충분히 느낄 여유도 없었다고. 정은채는 "당시에는 작품이 끝나고 나서 바빠서 작품의 여운을 느낄 시간이 없었다"고 떠올렸다.

이어 "그런데 시간이 지나도 좋은 작품으로 남으니 사람들도 남고 좋은 기회가 남아서 좋더라"며 "시간이 흘렀는데도 이렇게 작품을 좋아해 주셔서 감사했다"고 밝혔다.

Advertisement

'안나' 이후에도 쉼 없이 필모그래피를 쌓아온 정은채는 지난 4년 사이 배우로서 달라진 자신도 체감하고 있었다. 정은채는 "그 이후에도 작품을 계속하면서 배우로서 한 단계 나아간 것 같다"고 말했다.

최근에는 '아너: 그녀들의 법정'에 이어 지난 19일 종영한 SBS '재벌X형사2'까지 연이어 작품을 선보였다. '재벌X형사2'에서는 경찰청 대테러팀 에이스 출신이자 강하경찰서 강력1팀의 새 팀장 주혜라를 맡아 냉철한 카리스마부터 액션, 코믹 연기까지 소화했다.

몇 년간 쉼 없이 달려온 만큼 당분간은 재충전의 시간을 가질 예정이다. 차기작에 대해서는 "아직은 열어놓고 보는 상황"이라며 "몇 년을 계속 못 쉬고 작품을 이어서 했다. 이번에 '재벌X형사2'가 끝나고 조금 쉬게 됐는데, 잘 쉬어서 좋은 작품으로 만나고 싶다"고 밝혔다.

Advertisement

그러면서도 앞으로 만나고 싶은 작품에 대해 "다른 모습을 보여줄 수 있는 기회가 있다면 그게 작품을 선택하는 기준이 될 것 같다"며 "사건에 대한 이야기를 많이 해봤다면 이제는 시간이나 시대에 대해 이야기해보고 싶다. 제 나이 또래에 할 수 있는 연기를 더 하고 싶고, 관계 속에서 나오는 이야기였으면 한다"고 말했다.

특히 "어렸을 때부터 좋아했던 '8월의 크리스마스' 같은 작품을 꼭 해보고 싶다"고 바랐다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com