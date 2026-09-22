김성주, '뉴욕대' 子 민국이 근황 전했다.."망나니 돼, 집에도 안들어온다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 리센느(RESCENE) 멤버 원이가 방송인 김성주를 만난 자리에서 뜻밖의 고백을 해 현장을 깜짝 놀라게 했다.

리센느 원이와 미나미는 최근 MBC '2026 아이치-나고야 아시안게임' 관련 콘텐츠 '일타강사 리센느'에 출연해 MBC의 주요 캐스터 및 해설위원들을 만났다.

이날 원이는 선생님 역할을 맡아 아시안게임과 관련된 이야기를 전하는 가운데 김성주와도 만남을 가졌다.

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김성주는 원이를 향해 "언제 태어나셨냐?"고 물었고, 원이가 "2004년이다"라고 답하자 깜짝 놀랐다.

김성주는 "내 아들도 2004년생이다. 아들뻘에게 수업을 듣게 됐다"라고 말하며 원이와의 나이 차이에 새삼 놀라워했다.

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이에 원이는 예상치 못한 이야기를 꺼냈다. 그는 "(김성주의 아들인) 민국이랑 결혼할 생각을 하면서 '아빠 어디가'를 봤었다"고 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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어린 시절 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'를 즐겨봤던 추억을 떠올리던 중 김성주의 아들 민국을 언급한 것. 특히 당시 방송을 보며 결혼까지 생각했다는 원이의 솔직한 고백에 김성주 역시 당황한 모습을 보였다.

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하지만 김성주는 곧바로 민국의 근황을 전하며 반격에 나섰다.

김성주는 "민국이 망나니 됐다. 집에도 잘 안 들어온다"고 폭로해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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한편 김성주 아들 김민국은 2023년 미국의 명문 사립대학교 뉴욕대 TISCH(영화 전공)에 입학하며 화제를 모았다. 김성주와 김민국은 과거 2013~2015년 방송된 MBC 가족 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 많은 사랑을 받았다.