'가족 절연' 박수홍 딸 재이, 증조할머니 품에 '폭'...♥김다예 "참 따뜻하다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍의 딸 재이가 증조할머니와 처음 만났다. 첫 만남이라고는 믿기 어려울 만큼 다정한 모습으로 증조할머니를 맞이해 훈훈함을 안겼다.

지난 21일 김다예는 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에 '4대 만남'이라는 제목의 영상을 공개했다. 김다예는 영상과 함께 "아… 참 따뜻하다"라는 글을 남기며 가족의 특별한 만남을 전했다.

영상에는 재이와 증조할머니의 첫 만남이 담겼다. 재이는 평소처럼 창밖을 바라보는 다홍이와 시간을 보내던 중 증조할머니가 집에 찾아온다는 소식을 들었다.

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특히 재이는 증조할머니를 두고 "할머니의 엄마"라고 표현하며 자신과 어떤 관계인지 정확하게 이해하고 있는 모습을 보였다.

잠시 후 증조할머니가 박수홍의 집에 도착했고, 재이는 반갑게 증조할머니를 맞았다. 재이는 배꼽인사를 한 뒤 자연스럽게 품에 안기는 등 처음 만나는 사이임에도 낯을 가리지 않는 모습을 보였다.

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재이의 행동 하나하나에 증조할머니도 환한 미소를 지었다. 재이는 자신의 애착 인형을 증조할머니에게 가져다주는가 하면 사랑스러운 애교를 선보이며 '증손녀 재롱'을 톡톡히 부렸다.

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마치 이전부터 자주 만나온 듯 친숙한 두 사람의 모습에 김다예 역시 놀라움을 드러냈다. 김다예는 "오늘이 첫 만남이라니 믿기지 않아요"라고 말했다.

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재이 역시 가족이 한자리에 모인 것이 기쁜 듯 연신 손뼉을 치며 행복한 미소를 지었다. 어린 재이와 증조할머니가 처음으로 마주한 순간은 영상 속 가족들에게도 특별한 장면으로 남았다.

한편 박수홍과 김다예는 2021년 23세의 나이 차를 극복하고 결혼했다. 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며, 2024년 딸 재이를 품에 안으며 부모가 됐다.

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박수홍은 현재 방송 활동과 함께 유튜브 채널을 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

또한 박수홍은 친형 부부와 수년간 이어져 온 횡령 관련 법적 분쟁을 진행해왔으며, 형수와 관련한 허위사실 유포 사건 역시 별도로 재판이 진행된 바 있다.

shyun@sportschosun.com