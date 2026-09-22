'사업가와 결혼' 남보라 "남편♥과 자산 안 합쳐, 수입 80% 쓴다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 남보라가 자산 관리 고민을 털어놨다.

22일 'STUDIO OMG' 유튜브 채널에는 웹예능 '보라언니동생' 4화가 공개됐다.

이날 남보라는 김경필 머니 트레이너에게 재테크 수업을 들었다. 남보라는 "저는 아이가 태어났으니 아이에게 자산을 어떻게 물려줘야 하고 불려줘야 할지 모르겠다. 또 남편이랑 돈을 어떻게 합쳐야 하는 건가 싶다. 난 아직 (남편과 자산을) 안 합쳤다"라는 고민을 털어놨다.

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이후 김경필 머니트레이너는 남보라에게 수입을 어떻게 운용하는지에 대해 물었고, 남보라는 "저는 세금 50%를 떼어놓고 10%를 모은다. 그 중 80% 정도를 쓰고 굴릴 돈은 10% 정도로 둔다"라고 말했다.

사업가이기도 한 남보라는 "저는 소득이 너무 불안정하다. 돈을 벌 때는 많이 벌지만 없을 때는 아예 없다. 돈 관리를 어떻게 해야 할지 모르겠다"라고 덧붙였다. 이어 "5월만 되면 세무사님이 얼마 벌었다고 말하는데, 저는 항상 '그런 돈이 없는데요?'라고 한다"라고 말했다. 그러자 김경필 머니 트레이너는 가계부를 쓰라면서 "모을 돈, 쓸 돈, 굴릴 돈을 구분하라"라고 조언했다.

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한편 남보라는 지난해 동갑내기 사업가와 결혼했으며 최근 아들을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com