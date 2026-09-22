"특히 신민아님 가득 응원" 김우빈, ♥아내 촬영장에 커피차 선물 외조

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김우빈이 아내인 배우 신민아를 위해 드라마 촬영장에 커피차를 선물하며 남다른 애정을 드러냈다.

채정안은 지난 21일 자신의 SNS를 통해 "Thanks 신민아"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 내년 1월 방송 예정인 신민아 주연의 MBC 금토드라마 '수목금' 촬영장에 도착한 커피차를 구경 중인 듯한 채정안과 그룹 세븐틴 멤버 부승관의 모습이 담겨있다.

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해당 커피차는 김우빈이 신민아를 응원하기 위해 준비한 깜짝 서프라이즈였다.

김우빈은 현수막에 "'수목금' 모든 스태프, 배우님들 응원합니다"라는 문구와 함께 "특히 신민아 님 가~득 응원합니다. 김우빈 드림"이라는 메시지를 적었다. 작품에 함께하는 배우와 스태프들을 챙기는 동시에 아내 신민아를 특별히 언급하며 애정을 표현해 눈길을 끌었다.

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앞서 김우빈의 가족도 최근 드라마 촬영으로 바쁜 며느리를 응원하기 위해 드라마 촬영 현장에 커피차를 선물해 화제를 모았다.

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한편 신민아와 김우빈은 10년간의 열애 끝에 지난해 12월 결혼하며 부부가 됐다.

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anjee85@sportschosun.com