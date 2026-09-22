강재준, '2살 子' 현조와 길바닥 벌러덩…♥이은형 경악 "이따가 두고 보자"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 강재준이 아들 현조 군과 나란히 바닥이 누워 둘만의 즐거운 시간을 보냈다.

강재준은 22일 자신의 SNS를 통해 "현조야 길바닥에 같이 누우니깐 좋아?"라는 글과 함께 사진을 게재했다

사진 속에는 아들 현조 군과 바닥에 나란히 누워 있는 강재준의 모습이 담겨있다.

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최근 엄마 이은형을 유독 찾으며 엄마 껌딱지 면모를 보였던 현조 군은 이날만큼은 아빠와 즐거운 시간을 보내며 부자간의 남다른 케미를 뽐냈다.

아빠와 함께하는 시간이 행복한 듯 환한 미소를 짓는 현조 군과 그런 아들의 모습에 강재준도 함박 미소를 지어 보였다. 이때 붕어빵 부자답게 환하게 웃는 모습까지 꼭 닮아 눈길을 끌었다.

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그러나 다정한 부자의 모습을 지켜보던 엄마 이은형의 표정은 점점 굳어졌다. 이에 강재준은 "근데 엄마가 이따가 두고 보자는데 그게 무슨말이야?"라고 덧붙이며 상황을 전해 폭소를 유발했다. 바닥에 누워 아들과 신나게 놀던 아빠가 엄마의 눈치를 보는 듯한 모습이 웃음을 더했다.

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한편 강재준과 이은형은 2017년 결혼했으며, 결혼 7년 만인 2024년 8월 첫아들을 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com