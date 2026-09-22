'이병헌♥' 이민정, 현실적인 제왕절개 후기.."배에 염산 뿌린 느낌, 살려달라고 했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정이 첫째 출산 당시 제왕절개 통증이 극심했다고 밝혔다.

22일 '이민정 MJ' 유튜브 채널에는 '자연분만? 제왕절개? 40대 출산? 이민정의 솔직한 임신출산 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 임신, 출산에 대한 질문을 받는 시간을 가졌다. 그는 제왕절개와 자연분만을 고민하는 사연을 접한 후, 자신은 제왕절개를 했다면서 "사람들이 제왕절개는 회복이 느리다고 했는데 수술 후 괜찮아서 기분이 좋았다. 친구들한테 하나도 안 아프다고 연락했다"라고 떠올렸다.

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하지만 2시간 후 마취가 풀리자 극한의 고통이 시작됐다고. 이민정은 "여기(배)에 누가 염산을 뿌린 것 같았고, 불이 나는 것 같았다. 살려달라며 호출을 눌렀다"라고 말했다.

이어 "둘째를 낳을 때 그 고통이 생각났다. 그런데 요새 의학이 좋아 통증을 막는 페인버스터라는 시술이 생겼다. 통증이 거의 없었고 다시 제왕절개를 한 게 신의 한 수였다. 미세하게 남아잇던 흉살도 둘째 출산으로 인해서 없어졌다. 의학의 발전에 감사했다"라고 말했다.

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한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com