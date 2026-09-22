고소영, 한복 입고 승마 가능해?..수준급 실력에 깜짝 "초등 때 선수였다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고소영이 어린 시절 승마선수로 활동했던 사실을 공개하며 능숙한 승마 실력을 선보였다.

22일 유튜브 채널 '고소영'에는 "한복 입은 55세 초미녀 고소영 본 남중생들 반응은?"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고소영은 파격적인 블랙 한복을 차려입고 민속촌을 찾았다. 이때 고소영은 말을 타기 위해 이동, 말을 보자마자 남다른 애정을 드러냈다.

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고소영은 "말은 무조건 탄다"라면서 "너무 귀엽게 생겼다. 눈이 너무 순하고 엉덩이도 너무 귀엽다"라고 말하며 설렘 가득한 표정을 지었다.

잠시 후 고소영은 능숙하게 말에 올라타 한 바퀴를 돌았다. 특히 말을 타면서 카메라를 향해 여유롭게 손을 흔드는 모습까지 보여 눈길을 끌었다.

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이를 본 제작진은 "되게 잘 탄다. 안 무섭냐"라고 물었고, 고소영은 "안 무섭다. 초등학교 때 승마선수였다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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고소영은 이후에도 말을 다정하게 쓰다듬으며 각별한 애정을 보였다. 고소영은 "말 예뻐한다"라고 했고, 제작진은 "안 무서워하는 걸 느끼나 보다"라고 했다.

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이어 고소영은 "말 점핑도 한다"라면서 "어릴 때 강아지, 고양이는 다 좋아할 수 있지 않나. 근데 난 이상하게 말이 좋았다. 그러다가 진짜 말을 타러 다녔다"라고 설명했다.

한편 고소영은 배우 장동건과 지난 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 자신의 유튜브 채널을 통해 일상을 비롯한 다양한 모습을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com