이민정, 임신 중 위급 상황에..지인 결혼식까지 중단 "사람들이 거울보지 말라고"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정이 첫째 준후 군 임신 당시 위급했던 일화를 전했다.

22일 '이민정 MJ' 유튜브 채널에는 '자연분만? 제왕절개? 40대 출산? 이민정의 솔직한 임신출산 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 임신, 출산에 대한 질문을 받는 시간을 가졌다. 그는 임신 초기 신경 써야 할 것들에 대한 이야기가 나오자, "저는 준후를 임신했을 때 깜짝 놀라는 일이 있었다. 아는 분의 결혼식에 갔다. 연어 치즈 샌드위치가 있어서 먹었는데, 결혼식이 시작한 후 갑자기 몸이 간지럽기 시작했다"라고 말했다. 알고 보니 빨간 반점이 배까지 올라온 상황이었고 나중에는 눈과 입술, 귀 등 얼굴까지 퉁퉁 부었다고. 지인들이 거울을 보지 말라고 할 정도였다.

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그런데 다행히 신부 어머니가 의사였던 덕분에 위급한 순간을 넘길 수 있었다고. 이민정은 "제 상황을 설명했더니 결혼식을 중단시키고 자기 병원에 가서 임산부가 먹을 수 있는 약을 지어주셨다. 그분이 아니었으면 그 다음에 어떻게 됐을지 모른다"라고 말했다. 이어 "임친 초기에는 없던 알레르기가 생길 수 있다고 한다. 임신 초기에는 날것을 조심하시라. 그래서 저는 둘째 임신 때 회를 너무 먹고 싶었는데 참았다"라고 말했다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com