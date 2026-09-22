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이경실, 4kg 빼고 달라진 비주얼.."옛날 얼굴 보여, 민낯도 예뻐"

이게은 기자

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이경실, 4kg 빼고 달라진 비주얼.."옛날 얼굴 보여, 민낯도 예뻐"

[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 이경실이 체중 감량 후 물오른 비주얼을 자랑했다.

22일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 이경실이 딸 손수아와 부산 여행을 떠난 영상이 공개됐다.

손수아는 이경실과 택시를 타고 이동하던 중 "(우리의 여행 영상을 본 후) '10년 전 우리 엄마랑 나 보는 것 같다. 엄마의 에너지가 그립다'라는 댓글이 있었다. 엄마는 10년 후에도 이렇게 해야 한다"라며 애틋한 마음을 드러냈다.

이경실은 "잘 관리해야겠지만 장담 못 한다"라며 현실적인 답을 내놨고, 손수아는 "늙지 마"라며 울컥했다. 또 내레이션을 통해 "저는 엄마랑 오래오래 지내고 싶은데 댓글이 좀 슬펐다. 제 욕심이겠죠?"라는 마음을 전하기도.

이경실, 4kg 빼고 달라진 비주얼.."옛날 얼굴 보여, 민낯도 예뻐"

그런가 하면 손수아는 이경실에게 "살이 빠지니까 옛날 얼굴이 있다(나왔다). 예뻐졌고 맨얼굴도 예쁘다"라며 달라진 비주얼을 언급했다. 이경실은 "딸이 예뻐해 주니 좋다"라며 수줍은 미소를 지었다. 실제 이경실은 체중 감량 후 더욱 늘씬해진 몸매와 또렷해진 이목구비를 자랑해 눈길을 끌었다. 이경실은 최근 건강 관리를 위해 3주 만에 4kg를 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

한편 이경실은 1966년생으로 올해 61세다. 현재 연극 '사랑해 엄마' 무대에 오르고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

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