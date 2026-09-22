이경실, 4kg 빼고 달라진 비주얼.."옛날 얼굴 보여, 민낯도 예뻐"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 이경실이 체중 감량 후 물오른 비주얼을 자랑했다.

22일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 이경실이 딸 손수아와 부산 여행을 떠난 영상이 공개됐다.

손수아는 이경실과 택시를 타고 이동하던 중 "(우리의 여행 영상을 본 후) '10년 전 우리 엄마랑 나 보는 것 같다. 엄마의 에너지가 그립다'라는 댓글이 있었다. 엄마는 10년 후에도 이렇게 해야 한다"라며 애틋한 마음을 드러냈다.

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이경실은 "잘 관리해야겠지만 장담 못 한다"라며 현실적인 답을 내놨고, 손수아는 "늙지 마"라며 울컥했다. 또 내레이션을 통해 "저는 엄마랑 오래오래 지내고 싶은데 댓글이 좀 슬펐다. 제 욕심이겠죠?"라는 마음을 전하기도.

그런가 하면 손수아는 이경실에게 "살이 빠지니까 옛날 얼굴이 있다(나왔다). 예뻐졌고 맨얼굴도 예쁘다"라며 달라진 비주얼을 언급했다. 이경실은 "딸이 예뻐해 주니 좋다"라며 수줍은 미소를 지었다. 실제 이경실은 체중 감량 후 더욱 늘씬해진 몸매와 또렷해진 이목구비를 자랑해 눈길을 끌었다. 이경실은 최근 건강 관리를 위해 3주 만에 4kg를 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

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한편 이경실은 1966년생으로 올해 61세다. 현재 연극 '사랑해 엄마' 무대에 오르고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com