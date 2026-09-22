윤은혜, 심각했던 피부 상태...온몸 알레르기로 퉁퉁 부은 손 "2주간 링거"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤은혜가 심각했던 알레르기 증상으로 고생했던 당시를 털어놨다.

22일 유튜브 채널 '윤은혜'에는 "건강에 진심인 은혜의 9월 파우치템"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 윤은혜는 자신의 파우치 속 아이템들을 소개하던 중 최근 겪었던 알레르기 증상을 언급했다. 윤은혜는 "알레르기가 너무 심각했다. 처음에는 손이 진짜 시뻘게지고 간지럽고 부었다"라며 당시 알레르기가 올라왔던 손 사진을 공개했다.

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이어 "나중에는 부기는 가라앉았는데 정말 빨개지고 간지럽고 뭘 어떻게 해도 안 되더라"며 "알레르기가 목에 올라오고 그 다음에 발등에 올라오고 입 주변에 올라오고 눈 밑에 올라왔다. 너무 괴로웠다"라고 털어놨다.

일상생활에서도 불편함이 컸다고. 윤은혜는 "마스크를 쓰고 다녀도 마스크가 간지럽지 않나"라면서 "알레르기가 올라온 부위에 약을 바르고 패치를 살짝 얹어 놓고 마스크를 썼다"라며 당시 상황을 설명했다.

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하지만 치료 과정에서 예상치 못한 병원비 부담도 컸다. 윤은혜는 "약국도 너무 많이 갔다"라면서 "한 3주 아프니까 병원비가 많이 나갔다"라고 밝혔다. 이어 "링거 한번 맞을 때마다 병원비가 장난 아니다. 링거 값 왜 이렇게 비싸냐"라며 "2주 동안 계속 링거를 맞았다"라고 말해 당시 고생이 상당했음을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com