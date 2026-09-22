황보라, 화장실서 아찔한 낙상사고에 병원行 "머리 뒤로 완전히 박았다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황보라가 욕실 바닥 물기에 뒤로 크게 넘어져 병원을 찾았다.

22일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 "아들 훈육하다 실핏줄 터지고, 집 뒤엎는 초보맘 황보라의 육아 브이로그"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 황보라는 훈육 선생님과 함께 아들 우인 군을 위한 훈육 공부에 열중했다. 훈육 수업을 마친 뒤에는 샤워 중인 우인 군과 함께 시간을 보냈다.

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이때 우인 군은 엄마를 향해 물을 뿌렸고, 황보라는 "엄마한테 하면 안 된다"라며 말하면서도 웃음을 보이며 아들을 바라봤다.

그러나 다음날 황보라는 병원을 찾았다. 그는 "어젯밤에 우인이가 목욕하고 바닥 물기를 안 닦고 나왔다가 내가 완전 뒤로 꽈당 넘어졌다"라고 당시 상황을 설명했다. 그는 "팔이랑 머리를 뒤로 완전 박았다"라면서 "그렇게 심하게 넘어진 적은 처음이다. 조금 욱신거려서 촬영장 근처 정형외과에 왔다"라고 밝혔다.

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엑스레이 촬영을 마친 황보라는 곧바로 진료실을 찾아 검사 결과를 확인했다. 전문의는 "사진은 괜찮다"라고 설명했고, 큰 이상 없이 단순 타박상이라는 진단을 받았다. 황보라는 "살짝 민망했지만 별 이상 없다니 다행이다"라며 안도한 듯 웃어 보였다.

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이후에도 황보라의 바쁜 일상은 계속됐다. 육아와 촬영 스케줄을 소화하며 하루를 보낸 그는 "눈에 실핏줄까지 다 터졌다"라고 털어놓으며 쉽지 않은 워킹맘의 현실을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com