이웃에 얼마나 잘했길래...신봉선, 이사 앞두고 현관문 열었다가 울컥 "제 선물도"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 신봉선이 이사를 앞두고 이웃에게 받은 따뜻한 선물을 공개하며 감사한 마음을 전했다.

신봉선은 22일 자신의 SNS를 통해 집 현관문 앞에 걸려 있는 선물 꾸러미 사진을 공개했다.

그러면서 "이웃께서 선물을 걸어놓으셨네"라며 뜻밖의 선물에 대한 반가운 마음을 드러냈다.

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공개된 사진에는 신선한 샐러드와 빵 등이 정성스럽게 담긴 꾸러미가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 곧 이사를 앞둔 신봉선을 위해 이웃이 직접 준비한 선물인 것으로 보인다.

신봉선은 "저도 이사 가려니 많이 서운해요. 감사해요"라며 이웃을 향한 고마움을 전했다.

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이어 "제 선물도 문앞에 살포시 놓아뒀습니다"라고 덧붙이며 자신 역시 이웃에게 감사의 마음을 담은 선물을 준비했다고 밝혀 훈훈함을 더했다.

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서로의 마음을 담은 작은 선물이 오간 모습에 따뜻한 이웃 간 정이 느껴진다.

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특히 층간소음과 생활소음 등 이웃 간 갈등이 사회적 문제로 거론되는 가운데, 이사라는 아쉬운 순간에도 서로를 챙기며 마음을 나눈 신봉선과 이웃의 모습이 잔잔한 감동을 안긴다.

shyun@sportschosun.com