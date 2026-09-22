'무자녀' 크리스티나, 시母와 20년째 한집살이.."티팬티만 입고 돌아다닌다"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 크리스티나가 꾸밈없는 입담으로 웃음을 안겼다.

22일 '롤링썬더' 유튜브 채널에는 '외국인 며느리는 추석을 어떻게 보낼까? (시월드 꿀팁, 미녀들의 수다, 봄이구나~)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

크리스티나는 어느덧 한국에서 20년째 생활 중이라면서 "시간이 훅 갔다"라고 말했다. 이어 결혼 후부터 계속 시어머니와 함께 산다면서 "결혼할 때 남편이 시어머니와 같이 살았으면 좋겠다면서 저를 꼬셨다. 사실 싫었지만 새로운 나라에 왔으니, 새 경험을 해보자는 생각이 들어 같이 살게 됐다"라고 설명했다.

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이어 시어머니와 함께 사는 장단점을 언급하며, 먼저 시어머니 덕분에 한국 생활에 잘 적응할 수 있었다고 밝혔다. 단점에 대해서는 "영화에서처럼 집에 들어오자마자 옷을 벗는, 그런 뜨거운 신혼이 있지 않나. 근데 시어머니가 있으면 그게 안 된다. 그래서 바로 방에 들어갔다"라고 솔직히 밝혀 웃음을 자아냈다.

그런가 하면 시어머니 앞에서도 속옷만 입거나 나체로 돌아다닌다고 밝혀 눈길을 끌었다. 크리스티나는 "우린 똑같은 여자다. 사우나에 가면 옷을 벗고 다니지 않나. 한 번은 시어머니가 티팬티를 입은 날 보고 놀라서, 어머니도 벗고 다니라고 했는데 아직 안 벗었다"라고 말해 다시금 웃음을 안겼다.

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한편 크리스티나는 2000년대 후반 KBS2 외국인 예능 '미녀들의 수다'를 통해 인기를 누렸으며, 2007년 3세 연상의 성악가 겸 음대교수 김현준 씨와 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com