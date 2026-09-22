"폐암에서 졸업" 이혜영, 꽃 달고 활짝 웃었다...지독했던 6년 투병 끝 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 겸 화가 이혜영이 화사한 근황을 공개하며 팬들의 눈길을 끌었다.

지난 21일 이혜영은 자신의 SNS에 "꽃 그리고 알로하 나"라는 글과 함께 근황을 담은 사진을 공개했다.

사진 속 이혜영은 머리에 화사한 꽃을 장식한 채 밝은 표정으로 카메라를 바라보고 있다. 한층 편안하고 건강해진 듯한 모습이 시선을 사로잡는다.

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특히 화가로도 활동하고 있는 이혜영은 자신만의 감각적인 미적 감각을 꾸준히 선보이고 있다. 반려견을 모티브로 한 작품 등을 공개하며 배우를 넘어 작가로서의 활동도 이어가고 있다.

최근에는 폐암 수술 이후 건강을 회복해가는 근황을 전해 팬들의 관심을 받기도 했다. 이번 사진에서도 한층 좋아진 혈색과 밝은 표정이 눈에 띈다.

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이혜영은 앞서 폐암 투병 사실을 공개한 바 있다. 지난 2021년 폐암 초기 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 수술을 받았다고 밝힌 것.

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이후 꾸준히 추적검사를 받아온 이혜영은 지난 7월 자신의 유튜브 채널을 통해 약 6년간 이어진 추적검사를 마무리한 소감을 전했다.

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당시 이혜영은 "폐가 커졌다고 한다. 난 아직 완치된 게 아니다"라며 "암이 더 이상 전이되지 않았다는 거고. 일단 폐암에서는 졸업이다"라고 말했다.

이어 "근데 이게 언제 어떻게 될지 모르니까 항상 이제 건강하게 살아야 한다"고 덧붙이며 건강 관리에 대한 마음가짐을 밝혔다

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shyun@sportschosun.com