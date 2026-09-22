구혜선, 스스로 머리 자른 돌발 행동...듬성듬성 셀프 단발에도 "마음에 들어요"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 구혜선이 직접 자른 헤어스타일을 공개하며 색다른 근황을 전했다.

구혜선은 22일 자신의 SNS에 "날씨가 너무 좋아서. 바람이 너무 좋길래. 칼퇴근했어요.ㅎㅎㅎ 자른 머리가 마음에 들어요"라는 글과 함께 근황을 공개했다.

앞서 구혜선은 지난 13일에도 "사고쳤어요. 혼자서"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 직접 자른 머리를 선보인 바 있다.

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공개된 사진 속 구혜선의 머리는 미용실에서 전문가의 손길을 거친 스타일과는 달리 다소 거칠고 엉성하게 잘린 모습이다.

특히 눈썹칼을 이용해 직접 머리카락을 자른 것으로 알려지면서 더욱 눈길을 끌었다.

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듬성듬성 잘린 듯한 독특한 헤어스타일이었지만, 구혜선 특유의 청순하고 자연스러운 분위기와 어우러지며 팬들의 관심을 모았다. 예상 밖의 셀프 헤어스타일링에도 자신만의 개성을 드러낸 모습이다.

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구혜선은 성균관대학교 영상학과를 졸업한 뒤 KAIST 대학원에 진학하는 등 연예 활동뿐 아니라 학업에도 꾸준히 도전해왔다. 최근에는 직접 개발한 제품들을 잇달아 시장에 선보이며 벤처 사업가로도 활동 영역을 넓히고 있다.

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shyun@sportschosun.com