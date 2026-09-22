'아들상 후 득녀' 성현주, 둘째 돌잔치서 '먼저 떠난 子' 사진도 함께…남매 미소 '애틋'

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 성현주가 둘째 딸의 첫돌을 맞은 가운데, 세상을 떠난 첫째 아들을 향한 마음도 전해 눈길을 끌었다.

22일 성현주는 자신의 SNS에 딸의 돌잔치 현장을 공유했다.

공개된 사진에는 성현주 부부가 지인들의 축하를 받으며 지후 양의 돌을 기념하는 모습이 담겼다. 선후배 동료 개그맨들의 축사와 축가 등이 더해지면서 더욱 화기애애한 분위기를 자아냈다. 개그우먼 김지민은 성현주의 지후 양의 돌잔치 현장을 전하며 "지후야, 첫 생일 축하해. 이모가 사랑해"라며 애틋함을 드러내기도 했다.

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특히 세상을 떠난 첫째 아들 서후 군의 사진도 돌잔치 현장에 마련돼 눈길을 끌었다. 서후 군과 지후 양 두 남매가 나란히 미소 짓고 있는 모습이 가슴을 뭉클하게 했다.

한편 성현주는 2007년 KBS 22기 공채 개그우먼으로 데뷔했으며 2011년 결혼했다. 이후 2014년 서후 군을 품에 안았지만 2020년 먼저 떠나보내는 아픔을 겪었다. 이후 지난해 9월, 지후 양을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com