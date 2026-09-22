'김태용♥' 탕웨이 반전 일상.."경기도 집에서 몸뻬바지 입고 밭 갈고 있어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 박해일이 배우 탕웨이의 소탈한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

22일 '테오' 유튜브 채널에는 유해진, 박해일 편 웹예능 '살롱드립' 영상이 공개됐다.

박해일은 텃밭 이야기가 나오자 탕웨이를 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "탕웨이 씨와 영화 '헤어질 결심'을 찍지 않았나. (탕웨이가 캐스팅된 후) 박찬욱 감독님이 (탕웨이를) 보러 가자고 해서, 경기도에 산다고 하길래 갔다"라고 말했다. 이어 "당시 내가 기억하는 탕웨이는 화장품 광고 속 모던한 이미지를 가지고 있었다. 근데 몸뻬 바지를 입고 밀짚모자 쓰고 밭을 갈고 있더라. 수확한 농작물로 음식을 해줘서, 나도 해봐야겠다는 생각이 들었다"라며 탕웨이의 반전 이미지를 언급했다.

Advertisement

그렇게 탕웨이의 텃밭을 본 뒤 박해일은 상추를 시작으로 케일 등을 심으며 직접 텃밭을 가꾸기 시작했다고 밝혔다.

한편 탕웨이는 2014년 영화 '만추'로 인연을 맺은 김태용 감독과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있었다. 지난 7월 48세 나이에 득남, 두 아이의 엄마가 돼 많은 축하를 받았다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com