"카리나 닮은꼴" '김상겸♥' 박한솔, 얼마나 예쁘길래..."세금 더 내야한다고" (동상이몽)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 대한민국 최고령 올림픽 메달리스트 김상겸의 아내 박한솔이 남다른 미모로 화제를 모았다.

22일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 37세의 나이로 대한민국 최고령 올림픽 메달리스트에 이름을 올린 김상겸이 출연했다.

이날 방송에서 김상겸의 아내 박한솔이 등장하자 이지혜는 "진짜 미인이시다"라며 감탄했다. 방송 이후 온라인에서도 박한솔의 외모가 화제가 되면서 다양한 닮은꼴이 언급됐다.

Advertisement

덕분에 김상겸은 '사랑꾼 보더'라는 별명이 붙었다. 김상겸은 "전 그거 말고 세금 더 내라는 말을 보긴 했다"라고 해 웃음을 자아냈다

박한솔은 과거 MBC '라디오스타'에도 깜짝 출연한 바 있다. 이날 김상겸은 아내의 방송 출연과 관련해 "아내가 방송 욕심이 좀 있는 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

치위생사로 일하던 박한솔은 결혼 후 가정에 충실하며 지내고 있는 것으로 전해졌다.

Advertisement

특히 이날 김상겸은 아내의 닮은꼴에 대해 직접 언급해 눈길을 끌었다. 박한솔이 자신의 미모에 대해 "저는 잘 모르겠다"고 하자 김상겸은 "댓글을 보니까 '카리나', '설인아'라고 하더라"고 말했다.

Advertisement

이어 김상겸은 "저는 최근에 보면서 리센느 원이가 닮았다고 생각했다"고 덧붙였다. 아내를 향한 남편의 남다른 애정이 드러난 순간이었다.

김상겸은 "어떤지 댓글 달아주시면 보도록 하겠다"며 너스레를 떨었고, 박한솔은 "남편 입으로 들으니까 기분이 좋다. 댓글 좋게 써달라"고 화답했다.

Advertisement

방송 이후 박한솔의 외모와 두 사람의 유쾌한 부부 케미스트리가 함께 관심을 받고 있다.