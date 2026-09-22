"아빠도 딸도 울었다" 심수봉, 김다현 공개 저격...父 김봉곤, 눈물로 밝힌 '사과 전말'

사진=김다현 SNS/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김다현이 대선배 심수봉의 공개 비판 이후 눈물을 흘린 가운데, 김다현의 아버지인 김봉곤 훈장 역시 딸의 상황을 설명하며 눈물을 보였던 것으로 전해졌다.

22일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에서는 "'아빠도 딸도 울었다' 심수봉, 김다현 공개 저격.. 김봉곤이 직접 밝힌 사과 전말"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 연예기자 출신 유튜버 이진호는 사건이 벌어진 직후 김봉곤 훈장과 나눈 통화 내용을 공개하며 당시 상황을 전했다.

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이진호는 "김봉곤 역시 딸의 상황을 설명하다가 눈물을 흘렸다"라며 "목이 메어서 한동안 전화 통화가 이어지기 힘들 정도였다. 딸이 받은 상처에 가슴 아파했다"라고 말했다.

김봉곤은 당시 딸 김다현의 반응에 대해 설명했다. 그는 "딸이 공연이 끝나면 내려와서 차를 타면 꼭 모니터를 한다. 내가 운전하고 있었는데 갑자기 딸이 놀라는 소리가 들렸다"라며 "그때 딸이 자기가 보던 휴대폰을 앞에다가 들을 수 있게끔 해서 줬다"라며 당시 상황을 전했다. 이어 "딸이 펑펑 울더라. 7, 8분 동안 울었다"며 "본인이 좀 충격적이지 않았나 싶다. 그리고 속이 상했을 거다"라며 안타까운 마음을 드러냈다.

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김봉곤은 심수봉 측에서 사과를 전해온 상황에 대해서도 밝혔다.

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김봉곤은 "어젯밤 10시쯤 내 전화로 심수봉 선생님의 남편분 전화로 전화가 왔다"라면서 "남편분도 나와 다현이한테 사과하시고 위로의 말씀 해주셨다"라고 밝혔다. 이어 "이어 심수봉 선생님도 상당 시간 할애하셔서 사과를 몇 번 하셨다"며 "심수봉 선생님이 다현이 바꿔 달라고 하셔서 직접 통화도 했다"라고 말했다.

해당 방송 캡처

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심수봉은 김다현에게 직접 미안한 마음을 전한 것으로 알려졌다. 김봉곤은 "미안하다고 말씀하시고 그렇게 어린 나이인지도 잘 모르셨다면서 상처를 준 것 같아서 미안하다고 하셨다"라고 전했다.

심수봉은 이번 일을 계기로 김다현을 알게 된 데 대한 소회와 함께 앞으로 적극적으로 돕겠다는 뜻도 전했다. 그는 "이번 계기를 통해서 다현이를 많이 알게 됐고, 다현이가 콘서트 때 '백만송이 장미' 불러준 것에 대한 부분도 고맙다는 생각 하고 있고 앞으로 본인께서 다현이를 도울 일이 있으면 정말로 적극적으로 돕겠다. 할 수 있는 역할을 해주시겠다고 하시면서, '필요하다면 곡이라도 써서 작사, 작곡해서 주고 싶고 만나고 싶다. 앞으로 잘되기를 정말로 진심으로 기도하겠다' 등등 이런 말씀을 하셨다"라고 전했다.

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또한 김봉곤은 딸의 현재 상태에 대해서는 "통화 받으면서도 떨림이 좀 있었다. 심수봉 선생님께서도 '마음 잘 추스르고 상처를 준 것 같아 미안하다' 고 하시면서 울지 말고 이런 말씀도 하셨다"라고 전했다. 이어 "딸이 통화하면서 눈물을 훔쳤다"라면서 "오늘 아침에 자고 일어나서 학교 갔습니다만, 통화하고 나서 그랬는지 어쨌든 조금은 표정은 좀 밝아 보이는 것 같다"라고 전했다.

한편 이번 논란은 지난 20일 전북 진안에서 열린 '제10회 진안고원 트로트 페스티벌'에서 시작됐다. 김다현 다음 순서로 무대에 오른 심수봉은 앞선 무대를 언급하며 젊은 가수가 노래와 삶을 모르는 것 같다는 취지로 공개 비판했다. 또 자신의 앞 순서에 해당 가수를 세우지 말아달라는 취지의 발언까지 해 논란이 확산됐다.

비판 여론이 커지자 심수봉은 이튿날 공식 사과문을 발표하고 자신의 발언을 "실언"이라고 인정했다. 그는 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐으며 특정인을 망신주기 위한 의도는 아니었다고 해명하면서도 "어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"며 김다현과 가족에게 사과했다고 밝혔다.

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이후 김다현 역시 심수봉에게 직접 사과와 위로를 받았다고 밝히면서 사태를 수습하려는 모습을 보였다. 여기에 '현역가왕'을 통해 김다현의 무대를 가까이에서 지켜본 린이 "맨날맨날 언니를 울리는 감성여왕"이라며 김다현의 가창력을 치켜세우고 애정을 공개적으로 표현하면서 눈길을 끌고 있다.

anjee85@sportschosun.com