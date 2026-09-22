은메달 포상금만 2억 7천만원 '대박'...김상겸, 으리으리한 자가 공개 (동상이몽)

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[스포츠조선 김수현기자] 대한민국 최고령 올림픽 은메달리스트 김상겸의 현실적인 선수 생활과 집이 공개됐다.

22일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 37세의 나이로 대한민국 최고령 올림픽 메달리스트에 오른 김상겸이 출연했다.

김상겸은 훈련 때문에 1년 중 약 300일을 집을 비우고 있었다. 이 때문에 아내 박한솔과 함께할 수 있는 시간은 1년에 두 달 남짓이었다. 오랜 시간 떨어져 지내야 하는 부부의 현실적인 결혼 생활이 공개되며 눈길을 끌었다.

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한 달간의 훈련을 마친 김상겸이 귀국하면서 부부는 오랜만에 함께 집으로 향했다. 한 달 동안 훈련을 이어간 만큼 김상겸의 짐은 한가득이었다.

박한솔은 기내에서 식사를 잘 하지 않는 남편을 위해 직접 태극 모양의 도시락까지 준비했다. 정성스럽게 만든 도시락을 본 김상겸은 "음식에 파란색이 들어가니까 먹기 싫어지긴 하네"라고 툴툴거렸다.

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그러면서도 아내를 먼저 챙기는 모습을 보여 무뚝뚝한 말투와는 다른 다정한 면모를 드러냈다.

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한 달 만에 집으로 돌아온 김상겸. 이사한 지 한 달 만에 다시 훈련을 떠났던 탓에 그동안 집 정리는 아내 박한솔의 몫이었다.

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이날 방송에서는 김상겸 부부가 살고 있는 집도 공개됐다.

특히 김상겸이 올림픽 은메달 포상금으로 2억7000만원을 받았다는 사실도 공개돼 관심을 모았다.

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올림픽 포상금으로 마련한 자가는 깔끔한 화이트톤으로 꾸며진 거실과 정돈된 주방이 눈길을 끈 가운데, 집 한편에는 김상겸이 국내외 대회에서 획득한 각종 메달이 가득 전시돼 있었다.