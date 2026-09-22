'47세 임신' 한다감, 오늘(22일) 득남...드디어 찰떡이 만난 '최고령 엄마'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한다감이 결혼 6년 만에 엄마가 됐다.

22일 한다감 측에 따르면 한다감이 이날 저녁 서울 한 산부인과에서 아들을 출산했다.

현재 한다감은 남편을 비롯한 가족들의 보살핌 속에서 회복 중이며, 산모와 아기 모두 건강한 상태인 것으로 알려졌다.

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한다감은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 출산 과정을 공개할 예정이다.

앞서 한다감은 지난 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했다. 이후 지난 4월 결혼 6년 만에 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 특히 한다감은 47세에 임신 소식을 전하며 연예계 최고령 산모에 등극했다.

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이후 한다감은 '희망의 아이콘'이라 불리는 것에 대해 "나를 '희망의 아이콘'이라고 해주셔서 감사하다"라며 "이제 제 2인생의 또 다른 인생 시작이 기다리고 있다. 앞만 보고 달리던 내가 우리 찰떡이(태명)를 만날 줄이야 나도 생각지도 못한 일"이라고 전했다. 이어 "예비맘들에게 난 진짜 포기하지 말라고 얘기하고 싶다. 과정은 힘들 수 있지만 누구나 할 수 있고 그 진정한 열매는 달다고 얘기하고 싶다"라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com