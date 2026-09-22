"GD처럼 되고 싶어" 따라하다 굴욕...올림픽 銀 김상겸, 진주 걸쳤다 "불독 같다" (동상이몽)

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[스포츠조선 김수현기자] 37세 최고령 스노보드 은메달리스트 김상겸이 남다른 패션 취향을 공개해 웃음을 자아냈다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 스노보드 국가대표 출신 김상겸과 아내 박한솔의 일상이 공개됐다.

이날 김상겸은 라면 4개를 순식간에 먹어 치운 뒤 꽃단장을 위해 화장대 앞에 앉았다. 운동선수답게 남다른 식사량을 보여준 데 이어, 패션 아이템을 고르는 모습으로 또 한 번 눈길을 끌었다.

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김상겸이 선택한 아이템은 다름 아닌 진주 목걸이였다.이정재, GD, 이동휘, 뷔 등 패션 셀럽들이 즐겨 착용하는 진주 목걸이에 관심을 보인 것. 이를 지켜보던 톱모델 이현이는 "운동선수들 중에 패션 신경 쓰시는 분들이 많다"며 "축구선수 황희찬 씨도 선수촌 들어갈 때 진주 목걸이를 해서 화제가 됐다"고 말했다.

김상겸은 황희찬의 진주 목걸이를 본 뒤 자신도 착용해보고 싶었다고 밝혔다. 그는 "황희찬 씨가 진주 목걸이를 한 걸 봤는데 저도 욕심이 나서 백화점에서 봤다"고 털어놨다.

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아내 박한솔은 직접 김상겸의 목에 진주 목걸이를 걸어줬다. 이어 "이정재님이랑 GD는 다 멋있던데"라며 남편의 스타일링을 지켜봤다.

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하지만 김상겸의 반응은 예상 밖이었다. 자신의 모습을 본 그는 "불독 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 이현이는 "패션은 자신감이다"라며 김상겸을 응원했다.

박한솔은 이에 그치지 않고 여러 개의 진주 목걸이를 레이어드하며 과감한 스타일링을 시도했다. 그러자 김상겸은 "장모님이 주신 진주 어딨냐"며 장모님에게 물려받은 다른 진주 주얼리까지 찾아 나섰다.

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귀걸이까지 착용해봤지만 김상겸에게는 다소 낯선 스타일이었다. 이를 본 김구라는 "괜찮은데 왜, 웃기잖아"라고 농담을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다.

박한솔은 남편의 패션 취향에 대해 "남편은 남자가 봤을 때 멋있는 사람이면 그분들이 추구미가 돼서 따라 해보려는 욕심이 있는 것 같다"고 설명했다.