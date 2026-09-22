한혜진♥기성용, 얼굴 막 써도 못 숨기는 비주얼…11살 딸까지 똑 닮은 가족

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한혜진과 축구선수 기성용이 딸 시온 양과 함께 가족 데이트를 즐겼다.

기성용은 22일 자신의 SNS를 통해 "오랜만에♥ day off"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 기성용의 쉬는 날을 맞아 한혜진, 딸 시온 양과 함께 시간을 보내는 가족의 모습이 담겼다.

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세 사람은 함께 네 컷 사진을 촬영하며 가족만의 추억을 남겼다. 꽃받침 포즈부터 손하트, 다소 코믹한 표정까지 다양한 포즈를 취하며 유쾌한 분위기를 연출했다. 이어 서로를 꼭 끌어안으며 다정한 가족애를 드러내기도 했다. 특히 세 사람의 닮은 미소가 눈길을 끌었다. 함께 나란히 선 모습에서 가족의 훈훈한 분위기가 고스란히 느껴졌다.

또한 기성용은 바다를 배경으로 한혜진과 딸 시온 양과 함께 촬영한 사진도 게재했다. 부부는 서로를 꼭 끌어안은 채 환한 미소를 지으며 여전히 신혼 같은 분위기를 자랑했다. 또한 기성용은 시온 양을 품에 안고 사진을 촬영, 이때 11살인 시온 양은 아빠를 꼭 닮아 큰 키를 자랑하고 있어 시선을 집중시켰다.

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한편 한혜진과 기성용은 지난 2013년 결혼했으며 슬하에 시온 양을 뒀다.

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anjee85@sportschosun.com