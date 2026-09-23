'김다현에 막말' 심수봉, 희귀병 고백 재조명.."큰소리 나면 쓰러져 늘 귀마개 착용"

사진=유튜브 채널 'Rock Music' 캡쳐

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 심수봉의 후배 김다현 공개 비판 논란이 이어지고 있는 가운데, 심수봉의 희귀병 고백이 다시 주목받고 있다.

심수봉은 지난 20일 진안 홍삼축제에서 자신의 무대에 앞서 공연한 김다현에게 막말을 쏟아내 논란이 됐다.

그는 2곡을 소화한 후 갑자기 "제 앞에 노래 부른 여자가 저를 어지럽게 만들었다. 여기 매니저가 와있나? 젊은 아가씨가 노래가 뭔지 삶이 뭔지도 모르는 것 같다"라고 말했다. 이어 "노래를 듣는데 힘이 들었다. 여러분 앞에서 말한다. 앞으로 제 앞에 저 선수 내보내지 말아 달라. 알았죠? 저 지금 완전 어지러워서 쓰러질 것 같다. 노래는 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해보고. 남을 위로해 주는 음악을 하는 건 쉬운 게 아니다. 저 너무 힘들어서 고백한다"라고 덧붙였다.

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이후 심수봉은 손녀뻘인 후배 가수를 "아가씨", "선수"라고 지칭하며 음악적 조언을 넘어 공개적으로 면박을 줬다는 거센 비판을 받았다. 김다현은 심수봉의 발언을 뒤늦게 접한 후 오열한 것으로 알려졌다. 평소 심수봉을 존경한 만큼 충격이 컸던 것.

이후 심수봉은 김다현에게 직접 전화를 걸어 사과의 뜻을 전했다. 김다현은 "선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따듯한 위로도 해주셨다"라고 밝혔다. 하지만 심수봉의 무대를 두고 건강이상설이 제기되는 등 후폭풍이 이어지고 있다.

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심수봉은 지난 6월 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 희귀병 투병 사실을 전한 바 있다. 그는 "중학생 때 친구들이 놀라게 하는 바람에 큰소리에 아주 민감해졌다. '뇌신경 인플레'라고 하는 희귀병이었다. 소리를 못 듣는 병이다. 반주 모니터도 조심조심 듣고 있다"라고 설명했다. 또 "큰소리가 났을 때 쓰러져서 항상 귀마개를 하고 다닌다. 희귀질환 때문에 섬에서 요양하면서 기타를 배웠다"라고 덧붙였다.

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이는 김다현을 비판했을 당시 심수봉이 "제 앞에 노래 부른 여자가 저를 어지럽게 만들었다", "저 지금 완전 어지러워서 쓰러질 것 같다"라고 말했던 것과 맞물려 다시 주목받고 있다. 심수봉은 무대에 등장할 당시 스태프의 부축을 받고 다소 힘들게 걷는 모습을 보이고, 노래를 부르는 중간 손으로 이마를 짚은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com