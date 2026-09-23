'이민우♥' 이아미, 한국 생활 1년만에 남긴 의미심장 SNS "정답 아니어도 솔직하고파"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 신화 멤버 이민우의 아내 이아미가 한국에서 보낸 지난 1년을 돌아보며 새로운 삶에 대한 소회를 전했다.

이아미는 지난 22일 자신의 SNS를 통해 "일본을 떠나 한국에 와서 벌써 1년이라는 세월이 흘렀다"며 한국에서의 생활을 돌아봤다.

이어 "너무 잘했고 잘하고 있고 잘하려고 하고 있고 다 잘될 것이야"라며 "정답이 아니어도, 항상 나에게 솔직한 사람이고 싶다"고 적었다.

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한국에서의 새로운 삶을 향한 자신의 마음가짐도 솔직하게 드러낸 셈이다.

이아미는 이와 함께 "이쁜 서울의 모습들"이라는 글을 덧붙이며 사진을 공개했다. 사진에는 남편 이민우와 함께 새로운 보금자리를 꾸린 서울의 풍경이 담겨 눈길을 끌었다.

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일본을 떠나 한국으로 삶의 터전을 옮긴 뒤 어느덧 1년. 이아미는 서울에서의 일상을 공유하며 가족과 함께 만들어가는 새로운 삶에 대한 애정을 드러냈다.

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한편 이민우와 이아미는 지난해 혼인신고를 하며 부부가 됐다. 이아미는 이민우보다 12세 연하의 재일교포 3세로 알려졌다.

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이아미는 딸을 둔 싱글맘이었으며, 이민우와의 결혼으로 두 사람은 가족을 이루게 됐다. 이민우는 첫째 딸을 친양자로 입양해 법적으로도 딸과 부모 관계를 맺었다.

두 사람은 지난해 12월 둘째 딸을 얻었으며, 지난 3월에는 결혼식을 올리고 정식으로 부부의 연을 맺었다.