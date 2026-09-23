김구라 '경차구역 주차' 논란, 관리소장까지 찾아가놓고..."화낸 적 없다" 해명

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김구라가 경차 전용 주차구역에 주차한 뒤 경고 스티커를 부착받은 일과 관련해 입장을 밝혔다.

김구라는 지난 21일 자신의 유튜브 채널 '그리구라' 라이브 방송에서 최근 불거진 '경차 구역 주차 논란'에 대해 직접 해명했다.

앞서 김구라는 인천 송도의 한 신축 아파트로 이사한 후 주차난을 겪던 중 경차 전용 구역에 차량을 주차했다가 경고 스티커를 받았고, 이후 관리소장에게 항의한 사실을 공개했다. 이를 두고 일각에서는 "자신이 잘못 주차해놓고 오히려 화를 낸 것 아니냐"는 비판이 나왔다.

Advertisement

이에 김구라는 "많은 분이 '자기가 잘못해놓고 화내냐'고 하시는데, 마음속으로 화가 올라왔다가 내려왔다고 한 것"이라며 "마음속에 화가 있는 건 그럴 수 있는 것 아니냐. 실제로 화를 낸 건 아니다"라고 해명했다.

김구라는 자신이 문제 삼은 부분은 경차 구역에 주차한 것 자체가 아니라 경고 스티커의 부착 방식이었다고 설명했다.

Advertisement

그는 "제가 이해가 안 된 건 경고받은 것까지는 좋은데, 굳이 접착력이 강한 스티커를 붙일 필요가 있었나 싶었던 것"이라고 말했다.

Advertisement

당시 영상에서 김구라는 "확실히 동네가 바뀌니까 적응해야 할 게 있더라"며 "송도 사시는 분들이 가정적인 분들이 많아서 7시, 8시가 되면 주차장이 풀이다"라고 당시 상황을 설명했다.

Advertisement

결국 주차 공간을 찾지 못해 여러 차례 주차장을 돌았다는 김구라는 "몇 바퀴 돌다가 경차 라인이 비어 있어서 주차했다"고 말했다.

또 "나만 댄 게 아니라 다른 차도 경차가 아닌데 댔다. 그래서 나도 거기에 바짝 대고 올라갔다"며 "그런데 다음 날 보니 경고장이 붙어 있더라"고 당시 상황을 전했다.

Advertisement

문제는 스티커를 제거하는 과정이었다. 김구라는 "요즘 경고장은 네 귀퉁이에만 접착제가 있어서 살짝 떼면 될 줄 알았다"면서 "그런데 초강력 접착제로 해서 뜨거운 물을 붓고 긁어도 잘 안 떨어지는 거였다"고 주장했다.

결국 관리사무소를 찾아 관리소장에게 직접 이야기를 했다고 밝혔다. 김구라는 "제가 관리소장님한테 '저 입주민이다'라고 했더니 그분 말씀이 '얌체 세대들이 있어서 경고장을 붙이고 있다'는 거였다"고 전했다.

하지만 김구라의 해당 발언이 공개된 이후 온라인에서는 비판적인 반응도 이어졌다.

Advertisement

일부 네티즌들은 경차 전용 구역에 주차한 행위 자체가 잘못인데 경고 스티커를 두고 불만을 표하는 것은 적절하지 않다는 취지의 반응을 보였다.

특히 "자기가 잘못해놓고 왜 화를 내느냐"는 지적과 함께, 경차 구역 주차 문제와 스티커 부착 방식에 대한 김구라의 해명을 두고 갑론을박이 이어지고 있다.

shyun@sportschosun.com