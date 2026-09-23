손예진, "나나·지창욱과 안 친하다"더니..촬영 끝나자 만세 "이렇게 기뻐했다니"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손예진이 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 촬영 비하인드를 공개했다.

손예진은 23일 자신의 SNS에 "촬영이 끝나고 이렇게 기뻐했다니…"라는 글과 함께 '스캔들' 촬영 당시 모습을 공개했다.

사진 속 손예진은 촬영을 마친 뒤 두 손을 번쩍 들어 올리며 행복한 표정을 짓고 있다.

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자신의 모습을 다시 본 손예진은 쑥스러운 듯한 반응을 보이면서도 이내 "'스캔들' 많은 관심과 사랑 부탁드리옵니다아"라며 작품 홍보에 나섰다.

'스캔들'은 프랑스 고전소설 '위험한 관계'를 원작으로 한 작품이다. 앞서 2003년 영화 '스캔들-조선남녀상열지사'로도 국내에서 영상화된 바 있다.

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손예진은 작품에서 지창욱, 나나와 호흡을 맞췄다. 세 사람은 지난 21일 'LIFEPLUS TV' 유튜브 채널에 출연해 촬영 당시의 비하인드 스토리를 공개하기도 했다.

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이날 안현모가 "촬영하면서 많이 친해지셨죠?"라고 묻자 손예진은 1초의 망설임도 없이 "아니요"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이에 지창욱과 나나는 "저희는 친해졌다고 생각했다"며 동시에 반응했다. 지창욱은 "사실 말씀은 이렇게 하셔도 저희를 너무 사랑해주셨다"고 손예진을 감쌌다.

손예진은 촬영 당시의 상황을 설명하며 "당연히 너무 사랑하고 좋았는데, 촬영 현장이 너무 더웠고 그 감정들이 쉽지 않은 감정들이었다"고 털어놨다.

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이어 "이렇게 막 농담을 하다가 뭔가 확 변하고 그런 걸 잘 못하는 성격이어서 사적으로 많은 대화를 하지 못한 게 아쉽다"고 덧붙였다.

작품 속에서 쉽지 않은 감정을 연기해야 했던 만큼 촬영 현장에서 배우들과 편하게 농담을 주고받는 데에도 어려움이 있었다는 설명이다.